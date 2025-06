Neu: Solarthemen-Ausgabe 588 ist erschienen

+++ EU: Kernenergie versus Erneuerbare +++ Finanzierung von PV-Anlagen +++ Josef Bayer im Interview zum zellularen Ansatz +++ Prozesswärme mit Solarthermie +++ PV-Boom mit zu wenig Biodiversität +++

EU: Kernenergie versus Erneuerbare

In der Europäischen Union gilt es als Kompromiss, dass die Mitgliedsländer je nach Belieben die Kernenergie einsetzen können oder auch nicht. Doch ein neuer Bericht der EU-Kommission macht deutlich, dass die Atomoption künftig viel Geld kosten wird.

Wo kommt das Geld für die PV-Anlage her?

Die Finanzierung von Photovoltaikanlagen bekommt eine größere Bedeu­tung beim Verkauf der Anlagen. Einige Kund:innen nutzen zwar weiterhin das Geld vom eigenen Konto für die Investition, doch für weitere ­Kun­den­gruppen spielt das Finanzierungsangebot eine Rolle. So starten nun – neben den klassischen Banken – Unternehmen damit, in Kooperation mit dem Handwerk den PV-Kauf in Raten zu ermöglichen.

Josef Bayer im Interview: Zellularer Ansatz reduziert Komplexität

Josef Bayer, der Geschäftsführer der Ensolvision GmbH, ist Vorsitzender der VDE ETG AG „Planung zellulare Energiesysteme“ und befasst sich schon seit vielen Jahren mit dieser Idee für ein dezentrales System. In den Vorjahren war Bayer bei der Iliotec Solar GmbH der Max Bögl Gruppe tätig.

Prognose: starker Zuwachs bei Solarthermie

Solarthermie kann aus Sicht von Wissenschaftlern zu relativ geringen Preisen gut zur Wärmeversorgung in Deutschland beitragen. Die Prognosen zu ihrem Anteil am Wärmemarkt zeigen ein hohes Wachstumspotenzial.

PV-Boom: Parks ohne Biodiversität

Studien erwarten einen wachse­n­den Boom von Solarparks in der Fläche – vor allem, weil der Solarstrom eine höhere Rendite als die Landwirtschaft bringt. Doch damit droht der Artenschutz auf der Strecke zu bleiben, denn es gibt dafür praktisch kaum verbindliche Vorgaben. Naturschützer fordern deshalb strengere Auflagen für mehr Biodiversität, auch wenn diese Rendite kosten würden.

