VSB Gruppe baut 303-MW-Solarpark in Niederschlesien

Im polnischen Verwaltungsbezirk Niederschlesien soll ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 303 Megawatt Leistung entstehen. Der Projektentwickler VSB aus Dresden hat den Zuschlag für das Projekt erhalten.

Die VSB Gruppe hat im Rahmen der diesjährigen Auktion der polnischen Energieregulierungsbehörde (URE) den Zuschlag für einen Photovoltaik-Solarpark mit einer Leistung von 303 Megawatt erhalten. Es handelt sich um das bislang größte Solarprojekt des Projektentwicklers. Das vollständig genehmigte Projekt entsteht in der Woiwodschaft Niederschlesien.

Der Solarpark entsteht auf einer Fläche von über 260 Hektar nordöstlich von Wrocław. Die staatliche Vergütung ist über einen Contract for Difference-Vertrag (CfD) abgesichert, der langfristige Preisstabilität garantiert. Der Baustart ist für Oktober 2025 geplant, die Netzanbindung wird für das zweite Quartal 2027 erwartet. Der Solarpark gehört zu den derzeit größten Photovoltaik-Vorhaben in Polen.

„Mit diesem Projekt setzen wir einen neuen Maßstab für die Solarenergie in Polen. In nur wenigen Jahren könnte es sich zu einem der größten hybriden Energieprojekte Europas entwickeln, das Photovoltaik, Batteriespeicher und Windenergie verbindet“, sagt Hubert Kowalski, Geschäftsführer der VSB Polen. Der Erfolg wird laut Kowalski entscheidend von den künftigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und regulatorischen Vorgaben abhängen. Zudem seien der Dialog und die Unterstützung vor Ort von herausragender Bedeutung. „Nur gemeinsam mit den Gemeinden entstehen tragfähige Lösungen für Erneuerbare Energie-Projekte in dieser Größenordnung“, so Kowalski.

Das Projekt ist bereits das zweite Großvorhaben der VSB in Polen. Zuvor hatte das Unternehmen mit dem Windpark Miejska Górka, der 190,8 Megawatt Leistung erbringen soll, den Baustart für den aktuell größten Onshore-Windpark des Landes begleitet. Dieses Projekt hat VSB für den Kunden und Partner Tauron Zielona Energia entwicklet.

Quelle: VSB | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH