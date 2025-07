Stadtwerke Bochum nutzen Prosumer-App von Vattenfall

Die Stadtwerke Bochum setzen künftig auf die Energiemanagement-App von Vattenfall. Mit der sogenannten Prosumer-App können Endkund:innen Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch im Haus aktiv steuern und optimieren. Für die Kund:innen der Stadtwerke erhält die Prosumer-App den markeneigenen Stil der Stadtwerke und heißt „Stadtwerke Bochum Energiehub“. „Endkunden werden immer mehr zum Energieproduzenten, -manager und -verbraucher in einem“, […]

Die Stadtwerke Bochum setzen künftig auf die Energiemanagement-App von Vattenfall. Mit der sogenannten Prosumer-App können Endkund:innen Stromerzeugung, Speicherung und Verbrauch im Haus aktiv steuern und optimieren. Für die Kund:innen der Stadtwerke erhält die Prosumer-App den markeneigenen Stil der Stadtwerke und heißt „Stadtwerke Bochum Energiehub“.

„Endkunden werden immer mehr zum Energieproduzenten, -manager und -verbraucher in einem“, sagt Markus Reinhardt, der bei Vattenfall die dezentralen Energielösungen leitet. Dafür seien digitale und flexible Lösungen nötig, die Stromflüsse transparent und steuerbar machen. Die von Vattenfall entwickelte Energiemanagement App ermöglicht nicht nur Kontrolle und Transparenz über sämtliche Energieflüsse im Haus. „In Verbindung mit dynamischen Stromtarifen lassen sich auch die Energiekosten erheblich reduzieren, indem sich automatische Lade-, Speicher und Heizvorgänge intelligent am jeweiligen Börsenstrompreis orientieren“, so Reinhardt.

Den größten Hebel zur Aktivierung haushaltsnaher Flexibilitäten haben dabei Geräte mit großen, verschiebbaren Verbräuchen: Allen voran das E-Auto, aber auch die Wärmepumpe, die mit der Prosumer App preisoptimiertes Laden und Heizen ermöglichen. Dabei folgen sie auch aktuellen Wetterdaten und kalkulieren eigene Parameter wie Mindestlaufzeiten, Einschalt- und Abschaltverzögerungen mit ein. „So soll beispielsweise sichergestellt werden, dass die Warmwasserproduktion oder das Laden des Elektroautos Zeitfenster mit günstigen Strompreisen nutzen“, sagt Reinhardt.

Stadtwerke Bochum nutzen Prosumer-App für zukunftsweisende Geschäftsmodelle

Im aktuellen Marktumfeld tun sich viele kommunale Energieversorger noch schwer, dynamische Tarife erfolgreich am Markt zu etablieren – obwohl ihre lokale Nähe und langjährige Kundenbindung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein kann. Die Stadtwerke Bochum setzen daher bewusst auf die Partnerschaft mit Vattenfall. „Die Teilnahme am skalierbaren Ökosystem von Vattenfall ermöglicht es uns, schneller und flexibler in zukunftsweisende Geschäftsmodelle einzusteigen“, sagt Geschäftsführer der Stadtwerke Bochum, Robert Perić. „Wir als Stadtwerke Bochum sind damit perspektivisch nicht nur Stromlieferant, sondern ein Ermöglicher, der dafür sorgt, dass unsere Kunden den Energieverbrauch günstig, autark und nachhaltig gestalten können.“

Die Stadtwerke Bochum und Vattenfall treiben dezentrale Energielösungen bereits seit dem Jahr 2017 gemeinsam voran. Als Generalunternehmer unterstützt Vattenfall etwa bei digitalen Kundenbeziehungen – und über sein Netzwerk an Handwerksbetrieben auch bei der Montage und Installation von Wärmepumpen, Photovoltaik-Anlagen oder Batteriespeichern. Sämtliche Produkte und Dienstleistungen erscheinen dabei im Design der Stadtwerke Bochum. Als White-Label-Anbieter tritt Vattenfall als Marke nicht selbst in Erscheinung.

Quelle: Vattenfall | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH