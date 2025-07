Voltage liefert PV-Verkabelung für 97 MW-Solarpark in Deutschland

Das aus den USA stammende Unternehmen Voltage hat einen großen Solarpark bei Würzburg mit PV-Kabeln ausgerüstet. Es ist der erste Auftrag in Europa.

Der US-amerikanische Anbieter von PV-Verkabelung, Voltage Energy, hat seinen ersten Auftrag in Deutschland abgewickelt. Kunde war Projektentwickler Belectric. Es ging um den Bau eines Solarkraftwerks mit einer Leistung von 96,7 Megawatt (MW) nahe Würzburg. Wie Voltage mitteilte, beliefert es damit erstmals einen europäischen Kunden mit der vorkonfektionierten Komplettlösung für Photovoltaik-Verkabelung.

Die Anlage der Belectric GmbH mit Sitz in Kolitzheim soll nach Fertigstellung ferner jährlich rund 105 Gigawattstunden (GWh) Strom erzeugen. Das Kraftwerk setzt sich aus drei Flächen zusammen, von denen zwei bereits am Stromnetz angeschlossen sind. Derzeit stehen auf einer rund 10 Hektar großen Fläche die letzten 15 MW vor der Fertigstellung und Inbetriebnahme. Bei gut einem Drittel der zugebauten Leistung kommen die vorkonfektionierten Kabelbäume von Voltage Energy zum Einsatz und gewährleisteten die Stromübertragung von den Modulsträngen bis zu den Wechselrichtern.

„Diese erste Auslieferung an einen europäischen Kunden markiert einen bedeutenden Meilenstein für unser Unternehmen. Der hiesige Markt stellt hohe Anforderungen an Qualität, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit”, sagt Georg Urban, General Manager Europe bei Voltage Energy.

„Künftig wollen wir vor allem Großprojekte ab 100 Megawatt beliefern“, ergänzt Andreas Thissen, Sales Director Europe.

Die im Projekt eingesetzte Lösung überzeuge durch schnelle Installierbarkeit, hohe Witterungsbeständigkeit und optimale Leistung. Fabrikkonfektioniert und nach internationalen Standards geprüft, erfüllten die Produkte nicht nur alle gängigen Anforderungen großer PV-Projekte, sondern reduzierten gleichzeitig die Risiken von Installationsfehlern und mangelhaften Verbindungen.

Seit der Gründung im Jahr 2015 habe Voltage Energy mehr als 40 Gigawatt an Kabellösungen an Kunden in den USA ausgeliefert. Mit der Eröffnung der Niederlassung in Frankfurt am Main im Jahr 2024 sei der Grundstein für die Expansion nach Europa gelegt worden. Seither baue das Unternehmen seine lokalen Kapazitäten kontinuierlich aus.

Quelle: Voltage Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH