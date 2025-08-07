Photovoltaik-Anbieter Lumenhaus sponsert Bayer 04 Leverkusen

In der kommenden Saison tritt Lumenhaus als Premium-Partner des Bundesligaklubs Bayer 04 Leverkusen auf. Das Unternehmen will seine Markenpräsenz in Deutschland stärken.

Die Lumenhaus GmbH aus Düsseldorf – ein Anbieter vernetzter Home-Energy-Lösungen mit Fokus auf Photovoltaik, Stromspeicher und Wärmepumpen wird zur Saison 2025/26 offizieller Premium-Partner des Bundesliga-Spitzenklubs Bayer 04 Leverkusen. Die offizielle Partnerschaft wurde am 30. Juli 2025 in der Bayarena unterzeichnet und von führenden Vertretern beider Organisationen begleitet, darunter Lumenhaus-Vorstandsvorsitzender Liu Derek, Mitbegründer und CEO Wang Dai und Marketingdirektor Adrian Bühler sowie Bayer-04-CEO Fernando Carro und CMO Markus Breglec.

„Mit seiner mehr als hundertjährigen Tradition und seinen Erfolgen verkörpert Bayer Leverkusen das Streben nach Exzellenz, Ehrgeiz und Innovation“, sagt von Lumenhaus-CEO Wang Dai. „Durch die mediale Reichweite der Bundesliga und mit der begeisternden Werkself wollen wir unsere Markenpräsenz in Deutschland stärken. Gemeinsam freuen wir uns darauf, spannende Geschichten rund um smartes Wohnen, Nachhaltigkeit und Fankultur zu erzählen und eine Zukunft zu gestalten, die grüner, kostengünstiger und vertrauenswürdiger ist.“

„Wir freuen uns sehr, Lumenhaus als Premium-Partner fürdie neue Saison begrüßen zu dürfen. Ihr zukunftsorientierter Technologieansatz passt perfekt zu unseren Grundwerten Innovation, Leidenschaft und Verantwortung“, sagt Fernando Carro, Geschäftsführer von Bayer 04 Leverkusen.

Bayer 04 Leverkusen hat ab der Saison 2025/26 auch einen neuen Ausrüstungspartner. Denn der US-amerikanische Sportartikelhersteller New Balance wird sämtliche Teams des Vereins, von den Nachwuchsmannschaften im Jungen- und Mädchenbereich über die Frauen-Bundesligamannschaft bis hin zum Profiteam der Männer, mit Sportequipment und Lifestyle-Bekleidung ausstatten.

Borussia Dortmund war kürzlich in die Kritik geraten, weil der Bundesligaverein eine Photovoltaik-Anlage von JA Solar installiert hatte.

Quelle: Lumenhaus | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH