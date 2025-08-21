Neu: Solarthemen-Ausgabe 590 ist erschienen

+++ PV-Vergütungsdebatte zur Unzeit +++ NIS 2 und die Wechselrichter +++ Interview HTW-Stromspeicher-Experte Johannes Weniger +++ EE-Strombedarf durch Rechenzentren +++ Stromsteuerreform, Erneuerbare und Speicher +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der heute erscheinenden Solarthemen-Ausgabe Nr. 590:

Vergütungsdebatte zur Unzeit

Die Aussagen von Katherina Reiche, wonach PV-Kleinanlagen angeblich keine Förderung benötigen, triff die PV-Branche, vor allem das PV-Handwerk in einem schwierigen Moment mit schlechter Auftragslage. Die Frage ist, wie ein Förderstopp den PV-Markt verändern würde.

NIS 2 und die Wechselrichter

Bis Ende 2025 will Deutsch­land ein umfangreiches Gesetz zur Cybersicherheit (NIS 2) umsetzen. Unter den erneuerbaren Energien sind Wechselrichterproduzenten von Neuregelungen betroffen, etwa was ihre Zulieferer betrifft. Einige der deutschen Hersteller las­sen teils auch in China fertigen.

Erneuerbarer Strom für Rechenzentren und KI

Der Strombedarf von Rechenzen­tren steigt in den kommenden Jahren. Und günstiger Strom ist auch hier ein Standortfaktor. Daher räumen die Betreiberfirmen von Rechenzentren den erneuerbaren Ener­gien eine wichtiger werdende Rolle ein.

Interview mit Speicherexpete Johannes Weniger

Der Wissenschaftler der Forschungsgruppe Solarspeichersysteme an der HTW Berlin spricht über Techniktrends bei Heimspeichern, neuere Entwicklungen auf dem Markt und warum Effizienz so wichtig ist.

Stromsteuer und Erneuerbare

Die geplante Novelle der Stromsteuer fällt deutlich kleiner aus als von Schwarz-Rot im Koalitionsvertrag angekündigt. Für Speicher und E-Mobilität soll sie aber einiges klären und Bürokratie abbauen. Verbände reklamieren Details eines Referentenentwurfs.

Bafa-Liste goes online

Aus einer Liste der Wärmeerzeuger wird ein Portal. Hersteller müssen sich anmelden.

