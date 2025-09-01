Vaillant bringt Wärmepumpe Arotherm plus auf den Markt

Die neue Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpe Arotherm plus bietet im Vergleich zum Vorgängermodell flexiblere Aufstellungsmöglichkeiten rund ums Haus. Die Wärmepumpe ist für neue Häuser und Bestandsgebäude geeignet.

Vaillant startet im September 2025 in Deutschland und Österreich den Verkauf der umfassend überarbeiteten Luft-Wasser-Wärmepumpe Arotherm plus. Die neue Generation soll besonders effizient und sehr leise sein. Man kann sie fast überall am Haus aufstellen. Die neue Wärmepumpe ist ab September 2025 in den Leistungsgrößen 3 bis 12 kW erhältlich und ist für den Einsatz in Einfamilienhäusern und kleineren Mehrfamilienhäusern geeignet.

Die vollständig überarbeitete neue Generation soll auch bei hohen Vorlauftemperaturen an besonders kalten Tagen sehr effizient sein. Ermöglicht werden diese hohen Vorlauftemperaturen durch den Einsatz des natürlichen, besonders umweltfreundlichen Kältemittels R290. Dieses Kältemittel enthält keine gesundheitsschädlichen Chemikalien und ist aufgrund seines niedrigen Treibhauspotenzials besonders umweltfreundlich. Wie ihr Vorgängermodell kann man die neue Arotherm-plus-Wärmepumpe nicht nur in Neubauten, sondern auch in älteren, weniger isolierten Bestandsgebäuden einsetzen. Sie ist für den Betrieb mit Radiatoren oder Fußbodenheizungen geeignet. Im Sommer lassen sich Gebäude mit der Arotherm plus auch kühlen.

Wärmepumpe Arotherm plus ermöglicht flexible Aufstellung

Dank des neuartigen Sicherheitskonzepts kann man die Außeneinheit der Wärmepumpe mit minimalen Abständen zu Türen, Kellerfenstern oder Lichtschächten nahezu ohne Einschränkungen am Haus platzieren. So soll die Wärmepumpentechnologie auch für Gebäude mit stark eingeschränkten Aufstellmöglichkeiten und auf kleinen Grundstücken verfügbar sein.

Die Lautstärke der Arotherm plus entspricht laut Hersteller in etwa der eines Kühlschranks. Noch geringer ist der Geräuschpegel im Nachtmodus, der einem leisen Flüstern oder Atemgeräuschen gleichkommt. Damit eignet sich die Wärmepumpe auch für dicht bebaute Wohngebiete und Reihenhäuser.

Für die neue Arotherm plus bietet Vaillant eine kostenfreie 5-Jahresgarantie an. Neben Garantie stellt Vaillant zunächst in Deutschland für die Wärmepumpe digitale Services bereit, mit denen sich Betriebskosten deutlich reduzieren lassen sollen. Das Tool „Optimierungplus“ prüft und analysiert fortlaufend die aktuellen Betriebsparameter eines Heizsystems. Bei Bedarf passt es die Parameter der Wärmepumpe automatisch an und stillt sie individuell auf die Immobilie und ihre Nutzer:innen ab. Dadurch lassen sich laut Hersteller die Energiekosten um bis zu 15 Prozent reduzieren. Das cloud-basierte Energiemanagementsystem Energieplus soll dafür sorgen, dass die Wärmepumpe vorausschauend selbst erzeugten Photovoltaik-Strom nutzt. Alternativ kann Energiemanagementsystem in Kombination mit einem dynamischen Stromtarif die niedrigsten Börsenstrompreise identifizieren und den Betrieb der Wärmepumpe in die günstigsten Zeitfenster verlagern. Die Vaillant Wärmepumpe Arotherm plus lässt sich per Touchdisplay bedienen und über eine Vaillat-App mobil steuern.

Die erste produzierte Arotherm plus Wärmepumpe spendet Vaillant an die deutsche Einrichtung SOS-Kinderdorf Essen. Auf internationaler Ebene unterstützt das Familienunternehmen bereits seit mehr als 10 Jahren die Kinderrechtsorganisation SOS-Kinderdörfer weltweit in 25 Ländern mit effizienter Heiztechnik und sozialen Projekten.

Quelle: Vaillant | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH