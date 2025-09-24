Landtag debattiert Novelle der Kommunalbeteiligung in Brandenburg

Foto: Ørsted Brandenburg hat schon lange ein Gesetze zur verpflichtenden Kommunalbeteiligung. Jetzt werden sie novelliert..

Heute beginnt im Landtag von Brandenburg die Novelle der kommunalen Beteiligung an Wind- und Solarparks. Die Abgaben für Windkraftanlagen sollen erhöht werden. Branchenverbände kritisieren unter anderem, dass das Verhältnis zu den bundesweit freiwilligen Abgaben nach § 6 EEG im Gesetzentwurf bislang nicht geklärt sei.