Landtag debattiert Novelle der Kommunalbeteiligung in Brandenburg
24.09.2025 / Guido Bröer
Heute beginnt im Landtag von Brandenburg die Novelle der kommunalen Beteiligung an Wind- und Solarparks. Die Abgaben für Windkraftanlagen sollen erhöht werden. Branchenverbände kritisieren unter anderem, dass das Verhältnis zu den bundesweit freiwilligen Abgaben nach § 6 EEG im Gesetzentwurf bislang nicht geklärt sei.