Sun Ballast: Einfache PV-Montagesysteme für Flachdächer

Seit 2012 steht Sun Ballast für Solidität und Einfachheit – Eigenschaften, die im Bereich der Photovoltaik-Montagesysteme heute gefragter sind denn je.

Das Unternehmen wurde von Maurizio Iannuzzi, einem erfahrenen Installateur, gegründet. Mit seinem umfassenden Know-how entwickelte er Lösungen, die die Installation auf Flachdächern erheblich vereinfachen.

Die Idee ist ebenso klar wie effektiv: ein Trägersystem, das gleichzeitig Ballastfunktion übernimmt. Komplexe Konstruktionen oder zusätzliche Befestigungen sind nicht erforderlich – die Betonelemente bieten eine schnelle, sichere und nachhaltige Lösung.

Die ideale Unterkonstruktion für Flachdächer

Wer eine zuverlässige PV-Unterkonstruktion sucht, findet bei Sun Ballast® ein System, das international Maßstäbe setzt. Die Ballastelemente vereinen Halterung und Gewicht in einem einzigen Bauteil und machen Durchdringungen der Dachhaut überflüssig – ein klarer Vorteil für Installateure wie Eigentümer.

Die Montage ist denkbar einfach: Ballast aufstellen, Modul mit den integrierten Buchsen befestigen – fertig. Diese Kombination aus Schnelligkeit, Sicherheit und Vielseitigkeit hat Sun Ballast® zu einem weltweiten Bezugspunkt im Bereich PV-Montagesysteme für Flachdächer gemacht.

Forschung, Qualität und Langlebigkeit

Der Erfolg basiert nicht nur auf Einfachheit, sondern auch auf kontinuierlicher Forschung und Entwicklung. Alle Elemente bestehen aus hochfestem C32/40-Beton, sind korrosionsbeständig und mit einem Metallkern verstärkt.

Um maximale Stabilität und Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten, durchlaufen die Systeme umfangreiche Tests im Windkanal und in der Klimakammer. Dank dieser hohen Standards bietet Sun Ballast® 25 Jahre Garantie – mit einer tatsächlichen Lebensdauer, die oft weit darüber hinausgeht.

Technische Unterstützung von Anfang bis Ende

Der technische Kundendienst von Sun Ballast® gewährleistet allen Kunden schnelle und kostenlose Unterstützung in jeder Projektphase. Von der ersten Planung bis zur Befestigung der letzten Klemme erhalten Kunden präzise Berechnungen, praxisnahe Empfehlungen für die Nutzung des Konfigurators und vollständige technische Dokumentation.

Das Team von über 15 Fachkräften erstellt jedes Jahr Tausende technischer Berichte und unterstützt Installateure, Planer, EPCs und Vertriebspartner weltweit mit hoher Kompetenz.

Internationales Vertriebsnetz – schnelle Lieferung garantiert

Sun Ballast® steht nicht nur für Qualität und innovative PV-Montagesysteme, sondern auch für Verfügbarkeit und Geschwindigkeit. Mit dutzenden internationalen Partnern sind die Systeme in über 40 Ländern vertreten.

Kunden profitieren von einem professionellen, präzisen und pünktlichen Service: vom ersten Angebot bis zur Lieferung. Das internationale Logistiknetz von Sun Ballast® gewährleistet schnelle, sichere Transporte und begleitet Partner bei der Umsetzung von Projekten – überall dort, wo PV-Lösungen für Flachdächer gefragt sind.