Geothermie-Beschleunigungsgesetz vom Bundestag beschlossen: die Folgen
10.12.2025 / Andreas Witt / Energiekommune / Geothermie / Kommunale Wärmeplanung / Politik / Solarthemen / Wärmepumpe
Das Geothermie-Beschleunigungsgesetz kann bald in Kraft treten. Der Bundestag hat es mit den Stimmen der Koalition am 4. Dezember beschlossen. Vor allem für die Tiefengeothermie sollen sich die Verfahren deutlich vereinfachen. Aber auch Speicher, Wärmepumpen und Wärmeleitungen profitieren. Über Duldungspflichten und Enteignungsrechte kann das Gesetz Grundstückseigentümer:innen betreffen.