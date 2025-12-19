Ein Jahr Wärmepumpen-Komplettpaket: Stadtwerke ziehen positive Zwischenbilanz

Partnernetzwerk wächst – PV- und Speicherlösung ergänzt Angebot: Ein Jahr nach dem Start ihres partnerschaftlichen Wärmepumpen-Komplettpakets zieht die Stadtwerke Osnabrück AG eine durchweg positive Zwischenbilanz. Das gemeinsam mit der Viessmann Holding International GmbH und dem regionalen Handwerk entwickelte Modell trifft auf großes Interesse bei Eigentümer:innen im Stadtgebiet und der Region.

Über die zentrale Plattform der Stadtwerke gingen seit Dezember 2024 rund 150 Anfragen und Beratungsgespräche ein. „Nahezu alle Anfragen konnten wir direkt an die beteiligten Fachbetriebe vermitteln“, erklärt Stadtwerke-Energiechef Jan-Hendrik Funke. Dies zeige, wie wertvoll der partnerschaftliche Ansatz für Kund:innen und Handwerk sei. Insgesamt wurden 12 Wärmepumpen-Projekte erfolgreich umgesetzt, verteilt auf vier unterschiedliche Innungsbetriebe aus dem Partnernetzwerk. „Hier beweist sich der Wert eines verlässlichen Ansprechpartners und eines regional verankerten Fachhandwerks“, so Funke.

Handwerksbetriebe bewerten Projektstruktur positiv

Auch die beteiligten Handwerksbetriebe äußern sich zufrieden. Die Kombination aus zentraler Erstberatung, digitaler Bedarfsaufnahme und klar strukturiertem Projektprozess sorge für gut vorbereitete Kundengespräche und realistische Projektchancen. „Wir erwarten, dass die Zahl der Projekte in den kommenden Jahren weiter steigt“, sagt Dirk Barkhüser, Obermeister der SHK-Innung Osnabrück-Stadt. Die Zusammenarbeit funktioniere reibungslos und sie sei ein echter Vorteil für die regionale Energiewende.

Ergänzung durch PV- und Speicherlösungen

Der regulatorische Rahmen – unter anderem durch das neue Solarspitzengesetz – macht deutlich, dass intelligentes Energiemanagement und flexible Stromnutzung immer wichtiger werden. Wer seinen PV-Strom selbst nutzt, speichert oder bedarfsgerecht einspeist, profitiert wirtschaftlich und macht sich unabhängiger von volatilen Preisen. Um die Kund:innen dabei bestmöglich zu unterstützen, haben die Stadtwerke das Angebot im Sommer 2025 erweitert: Das neue PV- und Speicher-Komplettpaket ergänzt das Wärmepumpenmodell. Es wurde ebenfalls gemeinsam mit Viessmann und dem lokalen Handwerk entwickelt. Die Lösung kombiniere Photovoltaik-Anlage, Speicher und passenden Stromtarif zu einem voll integrierten Rundum-sorglos-Paket, so die Pressemitteilung.

Ausbau des Partnernetzwerks geplant

„Die Energiewende wird dezentraler, digitaler und kundennäher. Genau darauf zahlt unser Modell ein“, erklärt Funke. Die Stadtwerke wollen ihr Partnernetzwerk daher weiter stärken und das Portfolio ausweiten. Geplant ist unter anderem, künftig auch Wärmepumpenlösungen für kleine Mehrfamilienhäuser anzubieten. So sollen noch mehr Haushalte von einem integrierten, klimafreundlichen Gesamtsystem profitieren.

Quelle: Stadtwerke Osnabrück AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH