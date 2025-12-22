Energiespeicher für Privathaushalte: Fox ESS in Europa führend

Laut den Marktforschern von Infolink Consulting hat Tesla in den ersten drei Quartalen 2025 weltweit im Heimspeichersegment die meisten Batteriespeicher verkauft. Fox ESS sieht sich als Nummer 1 bei Energiespeichern für Privathaushalte in Europa.

Das chinesische Unternehmen Fox ESS ist eigenen Angaben zufolge im S&P Global Energy Residential Energy Storage Index führender Anbieter von Heimspeichersystemen in Europa. Demnach hat das Unternehmen in Europa im ersten Halbjahr 2025 die meisten MWh Speicherkapazität im Segment Batteriespeicher für Privathaushalte ausgeliefert.

Global gesehen lag laut den Marktforschern von Infolink Consulting Tesla in den ersten drei Quartalen 2025 im Heimspeichersegment vorn. Huawei, BYD, Plyontech und Deye folgten auf den Plätzen 2 bis 5. Dahinter rangieren Sungrow, Sigenergy und Fox ESS.

Fox ESS ist eine Anbieter für ein vollständiges Ökosystem für private Energiesysteme: Wechselrichter, Batteriespeicher, Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen. Alle sind laut Unternehmen so konzipiert, dass sie nahtlos zusammenarbeiten und maximale Effizienz sowie ein intelligentes, nachhaltiges Wohnen ermöglichen. „Energieunabhängigkeit sollte für jeden erreichbar sein“, sagt Michael Zhu, CEO von Fox ESS.

Fox ESS baut derzeit weltweit ein Partnernetzwerk auf. Das speziell für Installateure entwickelte Partnerprogramm ist in Deutschland bereits aktiv und wird Schritt für Schritt regional ausgeweitet. Es soll gezielte Unterstützung und Schulungen für Installateure bieten. „Unser 400-köpfiges F&E-Team analysiert kontinuierlich realisierte Installationen und Kundenfeedback“, sagt Zhu. „Dieses praxisnahe Vorgehen ermöglicht es uns, Produkte optimal an verschiedene Klimazonen, Vorschriften und Nutzungsprofile anzupassen.“

Unter diesem Link können Installateure mehr über das Partnerprogramm von Fox ESS erfahren.

Quelle: Fox ESS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH