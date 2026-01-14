Sunotec und Statkraft bauen PV-Batterie-Kraftwerk mit 46 MW

In Zerbst entsteht mit einer Spitzenleistung von 46,4 MW eines der größten PV-Kraftwerke mit Batteriespeicher in Deutschland. Entwicklung, Bau und Betrieb verantworten Sunotec und Statkraft.

Sunotec realisiert gemeinsam mit Statkraft das Hybridkraftwerk Zerbst, das nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) das größte Solar-Batterie-Hybridkraftwerk Deutschlands werden soll. Wie das Unternehmen mitteilte, befindet sich der Standort auf einer 41 Hektar großen ehemaligen Kiesgrube. Es kombiniere 73.000 Solarmodule mit einer Spitzenleistung von 46,4 Megawatt (MWp) und einem Batterie-Energiespeichersystem (BESS) mit einer Kapazität von 57 Megawattstunden (MWh). Die Anlage soll dazu dienen, regelbare erneuerbare Energie liefert. Nach der Fertigstellung stand nun die Einweihung an.

Sunotec decke als Geschäftsmodell Planung, Konstruktion und Fertigung bis hin zum Bau und langfristigen Betrieb ab. Beim Bau kamen Sunotecs proprietäre feste Neigungsmontagesysteme zum Einsatz, deren Entwicklung und Produktion Tochtergesellschaften leisten.

Während der Bau- und Implementierungsphase setzte das Unternehmen ferner interne Teams und Hybridsystem-Experten ein. Nach Fertigstellung werde Sunotec den Betrieb und die Wartung der PV-Anlage übernehmen.

Statkraft für Entwicklung zuständig

„Mit dem Hybridkraftwerk Zerbst demonstrieren wir die Stärke des integrierten Modells von Sunotec und unsere Fähigkeit, komplexe Systeme in großem Maßstab zu liefern“, sagte Zharin Atanasov-Lankes, Geschäftsführer von Sunotec Deutschland. „Dieses Projekt spiegelt die technische Kompetenz und die Umsetzungsfähigkeit unserer Teams wider. Wir freuen uns darauf, die Energiewende in Europa mit zukünftigen Projekten dieser Größenordnung und noch größerer Ambitionen mitzugestalten.“

Für die Entwicklung ist Statkraft zuständig. Nach seiner Inbetriebnahme werde das Hybridkraftwerk Zerbst jährlich fast 50.000 MWh erneuerbaren Strom produzieren. Die 57-MWh-BESS-Komponente ermögliche ferner die Speicherung und Freisetzung von überschüssiger Solarenergie, was zur Stabilisierung des Netzes und zur Verbesserung der Systemflexibilität beitrage.

