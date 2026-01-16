Für Endkunden, die ihren Stromverbrauch zuverlässig messen wollen, hat die österreichische EET einen virtuellen Stromzähler entwickelt. Er zeigt Echtzeit-Energiedaten etwa zum PV-Eigenverbrauch und Überschussladen an.

Die auf Heimenergiesysteme spezialisierte EET plant die Markteinführung einer Technologie von virtuellen Stromzählern. Die Lösung soll die Zuverlässigkeit der Strommessung für Heimenergieprodukte verbessern. Ursprünglich für Plug-in-Batteriesysteme entwickelt, biete EET die Technologie auch OEMs, Messgeräteherstellern und Energieunternehmen an. Dies sei entweder als direkt integrierbare Komponente in eigene Produktlinien möglich oder als eigenständiger Plug-in-Zähler.

Der virtuelle Stromzähler richte sich ferner an Endkunden, Hersteller und Installateure und lasse sich in unterschiedliche Produkte integrieren. Dazu zählen Batteriespeicher, private Ladestationen für E-Autos, Wärmepumpen und Heimenergiemanagementsysteme (HEMS). Damit ließen sich Anwendungsfälle realisieren, bei denen Echtzeit-Energiedaten benötigt werden, wie z. B. dynamisches Lastmanagement, Eigenverbrauch bei Photovoltaikanlagen oder PV-Überschussladen.

„Die Virtual-Meter-Technologie vereinfacht die Installation oder Einrichtung der Strommessung, reduziert Hardware- und Installationskosten, ist unempfindlich gegenüber Verbindungsproblemen und senkt den Aufwand für After-Sales-Support“, sagt Mark Reijerkerk, CEO von EET.

Stromverbrauchsmessung ohne klassische Sensoren

Die Technologie messe den Stromverbrauch, ohne auf herkömmliche Stromsensoren angewiesen zu sein. Stattdessen erkenne sie typische elektrische Verbrauchsmuster, die durch die Nutzung von Geräten im Haushalt entstehen. Zusätzlich sende sie schwache, hochfrequente Signale in das Stromnetz und lese anhand der Reaktion daraus ab, welche Geräte gerade Strom verbrauchen. Mithilfe von Machine-Learning-Algorithmen könne das System daraus in Echtzeit ermitteln, wie viel Strom insgesamt im Haus verwendet wird.

„Die Integration des Virtual Meters ist in jedem Energieprodukt zuhause möglich, weil es auf nur einer einzigen Verbindung zum Stromnetz basiert“, so Tom Smet, CTO von EET. „Ein einfacher Netzanschluss – etwa über eine Standardsteckdose – genügt für den Betrieb. Eine gesonderte Installation oder ein Platz im Zählerschrank sind nicht erforderlich.“

Die Virtual-Meter-Technologie von EET ermögliche somit eine neue Art der Strommessung im Haushalt. Sie mache aufwändige und teure Messgeräte überflüssig, biete aber gleichzeitig den Vorteil, Stromverbrauchsdaten in Echtzeit zu liefern. Die Technologie lasse sich über eine Lizenz von EET nutzen und in eigene Produkte integrieren.

