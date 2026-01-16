Voltfang baut Batteriespeicher in NRW mit 20 MWh Kapazität

Voltfang hat im Rheinischen Revier einen Groß-Batteriespeicher an das Netz gebracht. Kapital für weitere Groß-Vorhaben ist nach Unternehmensaussage vorhanden.

Der Aachener Anbieter Voltfang realisiert einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 20 Megawattstunden (MWh) in Alsdorf. Das Projekt im Rheinischen Braunkohlerevier sei eines der größten netzdienlichen Batteriespeicherprojekte Nordrhein-Westfalens, teilte Voltfang mit.

Betreiber des Speicherkraftwerks mit einer einer Leistung von 9,5 MW sei das Unternehmen Icecreek Energy. Der Großspeicher sei direkt an das Mittelspannungsnetz des lokalen Verteilnetzbetreibers Regionetz GmbH angebunden. Neben der jährlichen Versorgung von über 2.000 Haushalten übernehme das System zentrale netzstabilisierende Funktionen. Dazu zählen die Bereitstellung von Regelenergie, Flexibilität für Preisvolatilitäten am Strommarkt und lokales Engpassmanagement im Verteilnetz.

„Voltfang zeigt, wie die Energiewende vor Ort gelingen kann und wie Kommunen dazu beitragen können. Mit Großspeichern, aus europäischer Fertigung, wird hier eine tragende Säule für eine dezentrale und resiliente Energieversorgung geschaffen. Es zeigt auch, wie Innovation, Nachhaltigkeit und kommunale Interessen erfolgreich zusammengeführt werden“, so Alsdorfs Bürgermeister Tim Krämer.

Gemeinden profitieren

Gemeinden profitierten unmittelbar von Großbatteriespeichern. Durch die im „Jahressteuergesetz 2024“ vorgesehene Regelung sollen 90 % der Gewerbesteuereinnahmen aus Energiespeicheranlagen bei der Standortkommune verbleiben. Gleichzeitig ließen sich damit auch Investitionen in den Ausbau öffentlicher Ladeinfrastruktur vor Ort anstoßen oder kofinanzieren. Das mache die Wertschöpfung aus dem Speicherkraftwerk direkt sichtbar.

„Die Umsetzung von Projekten in dieser Größenordnung erfordert gute Planung, skalierbare Batteriekompetenz und solide Finanzierung. Gemeinsam mit Icecreek Energy, Regionetz und der Stadt Alsdorf haben wir gezeigt, dass Voltfang alle relevanten Akteure an einen Tisch bringen kann“, so David Oudsandji, Mitgründer und CEO von Voltfang.

“Batteriespeicher sind ein zentraler Hebel für ein stabiles und zukunftsfähiges Energiesystem. Mit diesem Projekt investieren wir gezielt in Infrastruktur, die erneuerbare Energien integrierbar macht und zugleich wirtschaftlich tragfähig ist“, sagt Fabian Siegel, Managing Partner von Icecreek Energy.

Der Standort Alsdorf sei ferner Teil einer größeren Strategie. Vier weitere Projekte von Voltfang werden 2026 mit dem Bau beginnen. Für die Entwicklung, Finanzierung, Realisierung und den Betrieb weiterer systemdienlicher Großspeicher in Deutschland besteht eine langfristige Partnerschaftsstruktur mit institutionellem Kapital, die Investitionen in dreistelliger Millionenhöhe bis 2029 vorsieht. Die Struktur ermögliche schnelle Replikation und Roll-out weiterer Standorte auf Basis identischer technischer Standards.

Quelle: Voltfang | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH