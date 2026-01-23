Datenvisualisierung in Echtzeit: Socomec integriert Monitoring-Plattform in Energiespeicher

Die Socomec GmbH integriert mit SoLive PRO eine neue Plattform für Datenvisualisierung in Echtzeit in seine Energiespeichersysteme. Die Lösung wird vom 10. bis 12. Februar auf der E-World in Essen im Produktbetrieb gezeigt.

Datenvisualisierung in Echtzeit für verteilte Energiespeicher

Socomec hat die Monitoring-Plattform SoLive PRO in seine Energiespeichersysteme für gewerbliche und industrielle Anwendungen integriert. Betreiber können damit alle installierten Systeme zentral überwachen – auch standortübergreifend und über mehrere Kontinente hinweg. Die Software visualisiert den Leistungsmix, stellt Lade- und Entladekurven dar und ermöglicht eine detaillierte Bestandsaufnahme bis auf Batterieebene.

Die Plattform basiert auf der Technologie des auf prädiktive Batterieanalyse spezialisierten Unternehmens PowerUp, das Socomec im vergangenen Jahr übernommen hatte. Erstmals hatte Socomec SoLive PRO auf der ees Europe vorgestellt. Nun ist die Lösung fester Bestandteil des Produktportfolios.

Höhere Aussagekraft durch KI-gestützte Analyse

Nach Angaben des Unternehmens geht SoLive PRO über die klassische Auswertung von Batteriemanagementsystemen hinaus. „Lange Zeit mussten Betreiber sich auf die Rohdaten der Batteriemanagementsysteme stützen, deren Aussagekraft jedoch begrenzt ist“, erklärt Socomecs Marketingleiter Guy Schaaf.

Die Plattform analysiert nicht nur theoretische Kennwerte, sondern bezieht Echtzeitdaten ein. Mithilfe von Algorithmen und künstlicher Intelligenz bewertet sie den Gesundheitszustand der Batterie (State of Health) sowie den Sicherheitszustand (State of Safety). Ziel ist eine präzisere Einschätzung des Anlagenzustands und möglicher Risiken.

Datenqualität als Grundlage für fundierte Entscheidungen

Ein zentraler Ansatz von SoLive PRO ist zudem die Prüfung der Datenqualität. „Eine Diagnose ist schließlich nur so gut wie die Informationen, auf denen sie basiert“, so Schaaf. Die Software erkennt unvollständige oder durch schlechte Konnektivität verfälschte Daten und berücksichtigt diese bei der Analyse.

Fehler lassen sich dadurch früher identifizieren, was nach Angaben von Socomec die Lebensdauer der Batterien verlängern kann. Für die Zustandsanalyse sind keine vollständigen Ladezyklen erforderlich; eine Teilentladung von rund 30 Prozent reicht aus. Warnmeldungen werden in Echtzeit per Push-Benachrichtigung ausgegeben.

Die gespeicherten Daten werden datenschutzkonform auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Frankreich verarbeitet.

Socomec stellt seine Energiespeichersysteme mit integrierter Datenvisualisierung in Echtzeit vom 10. bis 12. Februar auf der Fachmesse E-World energy & water in Essen aus. Das Unternehmen ist in Halle 2 am Stand 2E110 vertreten.

Quelle: Socomec GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH