IKEA Deutschland startet mit dynamischem Stromtarif für Haushalte

IKEA Deutschland bringt gemeinsam mit der Svea Solar Deutschland GmbH als erster IKEA Markt weltweit einen dynamischen Stromtarif für private Haushalte an den Start. Kund:innen erhalten Zugang zu Börsenstrompreisen und Strom aus vollständig erneuerbaren Energiequellen.

Dynamischer Stromtarif als neuer Baustein der Energiewende

Mit dem neuen Tarif „Svea Strom“ erweitert IKEA Deutschland sein Energieangebot um einen dynamischen Stromtarif. Das Angebot richtet sich an private Haushalte und ermöglicht den Strombezug zu tagesaktuellen Preisen an der Strombörse. Die technische Umsetzung übernimmt Svea Solar als Energiepartner.

Der angebotene Strom stammt zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen und ist TÜV-zertifiziert. Mit dem neuen Tarif will IKEA nachhaltige Energielösungen breiter zugänglich machen. Gleichzeitig ordnet das Unternehmen das Angebot in seine langfristigen Klimaziele ein: Bis 2030 sollen die eigenen Emissionen halbiert werden, bis 2050 strebt IKEA Netto-Null an.

Börsenstrompreise erstmals für breite Zielgruppen

Der dynamische Stromtarif bietet auch privaten Haushalten den direkten Zugang zu Strompreisen an der Börse. Diese Möglichkeit war bislang vor allem Großverbrauchern vorbehalten. Abgerechnet wird verbrauchsgenau zum jeweiligen Marktpreis, feste Abschläge entfallen.

Kund:innen können ihren Stromverbrauch gezielt in Zeiten mit niedrigen Preisen verlagern, etwa bei hoher Einspeisung aus Wind- oder Solarenergie. Dadurch steigt die Transparenz über Kosten und Verbrauch. Der Tarif ist ausdrücklich auch für Mieter:innen und Familien konzipiert und setzt auf einen digitalen, niedrigschwelligen Zugang. IKEA tritt dabei als Vermittler und Plattformanbieter auf, während Svea Solar die energiewirtschaftliche Umsetzung verantwortet.

Smart Meter und App als technische Grundlage

Zentrale Voraussetzung für den dynamischen Stromtarif ist ein intelligenter Stromzähler. Berechtigte Haushalte erhalten im Rahmen gesetzlicher Pflichteinbaufälle eine kostenlose Smart-Meter-Installation. Der Zähler misst den Stromverbrauch minutengenau und übermittelt die Daten dann automatisiert.

Über eine Energie-App lassen sich aktuelle Börsenstrompreise, Prognosen und der eigene Verbrauch in Echtzeit verfolgen. Nutzer:innen können so ihre Stromnutzung an Preis- und Erzeugungssignalen ausrichten. Der Tarif ist monatlich kündbar und vollständig digital organisiert.

Integration in das Energieportfolio von IKEA

„Die Einführung des dynamischen Stromtarifs ist für uns ein nächster logischer Schritt, um einen aktiven Beitrag zur Energiewende zu leisten“, sagt Jacqueline Polak, Expertin für nachhaltige Energielösungen bei IKEA Deutschland. Ziel sei es, nachhaltige Energie erschwinglich und für viele Menschen zugänglich zu machen sowie Transparenz und Teilhabe am Energiemarkt zu fördern.

Der Tarif ist in das bestehende Portfolio von IKEA integriert. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, Balkonkraftwerke, Stromspeicher, Wallboxen und Wärmepumpen. Mitgliederkonditionen, ein Wechselservice und eine flexible Vertragsgestaltung ergänzen das Angebot.

Eckpunkte des neuen Stromtarifs

Nach Angaben des Unternehmens umfasst der neue Tarif folgende Eckpunkte:

Preisnachlass von 15 Prozent auf die Grundgebühr für Mitglieder des IKEA Family und IKEA Business Network

Befristete Befreiung von der Grundgebühr für Mitglieder bei Vertragsabschluss bis 1. Februar 2026

Gutschein in Höhe von 25 Euro nach sechs Monaten Vertragslaufzeit

TÜV-zertifizierter Strom aus 100 Prozent erneuerbaren Energiequellen zu Börsenstrompreisen

Digitale Anmeldung mit integriertem Wechselservice

Kostenlose Installation eines Smart Meters in Fällen des gesetzlichen Pflichteinbaus

Monatlich kündbarer Vertrag

App zur Anzeige von Börsenstrompreisen, Verbrauchsdaten und Prognosen

Verbrauchsgenaue Abrechnung ohne feste Abschläge

Kombinierbarkeit mit weiteren Energielösungen wie Photovoltaik, Stromspeicher, Wallbox oder Wärmepumpe

