Enpal erzielt 2025 Umsatz von 1,1 Milliarden Euro

Der Photovoltaik-Anbieter Enpal hat im Jahr 2025 den Umsatz auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert. Die Wärmepumpensparte macht mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes im Kerngeschäft aus.

Enpal, Anbieter von Wärmepumpen und Photovoltaik, hat den Umsatz des operativen Teilkonzerns im Jahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent gesteigert. Dieser erreichte einen Rekordwert von mehr als 1,1 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor bezifferte der Umsatz sich auf 890 Millionen Euro. Gleichzeitig erzielte das Unternehmen erstmals in seiner Geschichte über ein Geschäftsjahr hinweg einen positiven Free Cashflow im operativen Teilkonzern.

Enpal verzeichnete in 2025 eigenen Angaben zufolge ein Wachstum in allen Geschäftsbereichen. Im Kerngeschäft wuchs die Kundenzahl allein bei Photovoltaik und Wärmepumpen um mehr als 30.000. Das Unternehmen betreut inzwischen mehr als 115.000 Haushalte in Deutschland und Italien. Die Wärmepumpensparte, die 2023 gestartet ist, macht mittlerweile rund ein Drittel des Umsatzes im Kerngeschäft aus. Insgesamt sind in Deutschland im Jahr 2025 knapp 300.000 Wärmepumpen verkauft worden.

Auch darüber hinaus wuchs auch die Enpal-Gruppe. Die Tochter Metrify Smart Metering wuchs nach dem Spin-off im Sommer 2025 deutlich. Sie konnte die wiederkehrenden Umsätze um rund 70 % steigern. Positiv entwickelten sich auch andere neue Geschäftsbereiche, darunter die B2B2C-Plattform Enpal.pro sowie die Sparte für gewerbliche und industrielle Kunden.

Für das Jahr 2026 plant Enpal ein Wachstum im deutlich zweistelligen Prozentbereich. Dafür will der PV-Anbieter seine Komplettlösung für dezentrale Energieversorgung von Privathaushalten und Unternehmen weiter ausbauen und in Produktneuheiten investieren. Darüber hinaus will Enpal weitere Investitionen tätigen, um Kundenbeziehungen langfristig zu vertiefen.

Viktor Wingert übernimmt Geschäftsleitung in China

Für sein Personaltableau hat Enpal Änderungen mitgeteilt. Der Mitgründer und bisherige Chief Financial Officer Viktor Wingert (39) wird die Leitung des Technologie- und Produktionsstandorts der Enpal-Gruppe im chinesischen Shenzhen übernehmen. Henning Rath (38), bislang Geschäftsführer der Enpal Gruppe in Deutschland und Chief Supply Chain Officer mit Sitz in Shenzhen verlässt das Unternehmen zum 1. April 2026. Mit seinem Wechsel in den Beirat der Enpal B.V. zum 1. April bleibt er dem Unternehmen eng verbunden. Die Nachfolge von Viktor Wingert als Group CFO übernimmt Johannes Röhren (43), der bislang als CFO der Wärmepumpensparte tätig war. René Gribnitz folgt als Chief Communications Officer (CCO) auf Boris Radke (45), der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Die auditierten Jahreszahlen für 2025 will das Unternehmen Mitte 2026 veröffentlichen.

