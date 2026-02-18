Neu: Solarthemen-Ausgabe 596 ist heute erschienen

+++ Ende der PV-Einspeisevergütung? +++ Solarthermiemarkt im Sturzflug +++ Interview: Michael Kellner +++ Wärmeplanung stockt in Mecklenburg-Vorpommern +++ Statkraft-Deutschlandchef kritisiert BMWE-Kurs +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 596 vom 17.2.2026:

Michael Kellner: “Netzbetreiber haben genug Zeit ein Kabel zu ziehen!”

Der energiepolitische Sprecher von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag und frühere parlamentarische Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz kritisiert im Solarthemen-Interview das Netzpaket von Katherina Reiche. Er spricht außerdem über die Oppositionsrolle und grüne Prioritäten für die Energiepolitik 2026.

Solarthermie bricht ein

Der Niedergang des Kollektorabsatzes in Deutschland hat sich 2025 massiv fortgesetzt. Nur die Installation einiger Großanlagen für Fernwärmenetze hebt die Statistik Weil dort haupsächlich Vakuumröhrenkollektoren installiert wurden, übertreffen diese erstmals den Absatz von Flachkollektoren.

Hängepartie bei Wärmeplanung in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern müssen Kommunen viel Ge­duld aufbringen, bevor sie mit ihrer Wär­me­planung beginnen können. Nachdem Sachsen-Anhalt Anfang März ein Landesgesetz für die kommunale Wärmeplanung beschließen wird, ist das nord-östliche Bundesland das einzige, in dem Durchführung und Finanzierung noch nicht geregelt sind.

Statkraft-Chef kritisiert Reiches Kurs

Stefan-Jörg Göbel, Deutschland-Chef des norwegischen Staatskonzern Statkraft, kritisiert im Interview mit den Solarthemen das Netzpaket des Bundeswirtschaftsministeriums. Es verunsichere die Branche stark. Auch die aktuelle Rolle der Bundesnetzagentur sieht Göbel kritisch.



Diese Artikel plus weitere Nachrichten lesen Sie in der Solarthemen Ausgabe 596 vom 17. Februar 2026.

