EEG-2027-Entwurf: Bremse für Photovoltaik auf Dächern

Screenshot: BMWE Aus dem Ministerium von Katherina Reiche wurde jetzt ein erster Entwurf für das EEG 2027 bekannt.

Nach einem geleakten Entwurf aus dem Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) für die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) plant das Ressort von Katherina Reiche massive Einschnitte bei der Förderung kleiner und mittelgroßer Photovoltaikanlagen. Unterhalb von 25 kW soll die Förderung sogar ganz entfallen. Die Regelungen beschränken sich dabei nicht nur auf die bereits mehrfach von Reiche angekündigte Streichung der Einspeisevergütung für PV-Anlagen, sondern zeigen sich in weiteren restriktiven Details, die wir in diesem Solarthemen-Beitrag darstellen.