Juwi will Geschäft durch Neuausrichtung auf Europa konzentrieren

Die Juwi will sich künftig bei der Umsetzung regenerativer Energien-Projekte auf europäische Kernmärkte konzentrieren. Was das konkret für die außereuropäischen Standorte bedeutet, teilte das Unternehmen nicht mit.

Der zum Mannheimer Regionalversorger MVV Energie AG zählende, regenerative Projektentwickler Juwi kündigt eine Neuausrichtung an und will sich auf seine Aktivitäten in Europa konzentrieren. Nähere Detailangaben machte das Unternehmen nicht. Eine Anfrage des Solarservers blieb bis zum frühen Nachmittag unbeantwortet.

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung erklärte, will es sich bei der gezielten Optimierung seiner Strukturen und Prozesse auf seine europäischen Kernmärkte konzentrieren. Dabei würden sämtliche Maßnahmen in Abstimmung mit den Arbeitnehmervertretungen, zuständigen Gremien und der Konzernmutter MVV Energie AG entwickelt und umgesetzt.

Zu erwarten könnte ein Abbau von Tätigkeiten inklusive Personals im außereuropäischen Ausland sein. So unterhält Juwi neben Deutschland, Griechenland und Italien auch Niederlassungen in Indien, Südafrika und den USA.

Grund für die Neuausrichtung seien weltweit veränderte Marktbedingungen im Wind‑ und Solarsektor. Sowohl in Deutschland als auch in internationalen Märkten habe sich der Wettbewerb um Investoren, Netzanschlüsse und Ausschreibungszuschläge verschärft. Mit der geplanten Anpassung seiner Strukturen wolle Juwi sicherstellen, dass das Unternehmen frühzeitig und langfristig auf diese Bedingungen ausgerichtet ist.

„Durch die Neuausrichtung in einem dynamischen Marktumfeld bleibt JUWI ein verlässlicher und leistungsstarker Partner für Kommunen, Investoren und Projektpartner. Mit einer geschärften Strategie und effizienteren Strukturen werden wir noch zielgerichteter und wettbewerbsfähiger agieren und den Ausbau der erneuerbaren Energien entschlossen weiterführen“, sagt Jost Backhaus, Vorsitzender der Juwi-Geschäftsführung.

In den letzten Monaten hatten auch andere Projektentwickler schwierige Marktbedingungen thematisiert. Die ähnlich aufgestellt Abo Energy AG musste zum Beispiel für 2025 kräftige Verluste vermelden und bei Gläubigern um Anpassungen bei ihren Anleihen bitten, um sich sanieren zu können.

Quelle: Juwi | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH