Neu: Solarthemen-Ausgabe 597 ist heute erschienen

+++ Neue Bewegung beim Klimaschutz? +++ CfD im EEG 2027 +++ Vater der Energy-Charts im Interview +++ IAA: Made in Europe für Energietechnik +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 597 vom 17.3.2026:

Bewegt sich die Bundesregierung beim Klimaschutz?

Der aktuelle Treibhausgas-Bericht des Umweltbundesamtes (UBA) attestiert Deutschland zu wenig Fort­schritt. In Kürze muss Umweltminister Carsten Schneider (SPD) das neue Klimaschutzprogramm vorstellen. Wird die Bundesregierung ihren restriktiven Kurs gegenüber erneuerbaren Energien korrigieren?

CfD in der Novelle des EEG 2027

Mit der anstehenden EEG-Novelle sollen Rückzahlungspflichten bei Mehrerlösen kommen. Wie sehen die Pläne der Regierung für die Contracts for Difference aus?

Interview: Prof. Dr. Bruno Burger

Der Initiator der Energy-Charts am Fraunhofer ISE ist in den Ruhestand gegangen. Er spricht über den Umgang mit Fake News und das Bemühen um verständliche Fakten.

Made in Europe für Energieprodukte

Mit dem Industrial Accelerator Act (IAA) will die EU-Kommission die heimische Produktion von Energietechnologien ankurbeln. Es geht darum, die Herstellung von Industriegütern in Deutschland und Europa zu halten oder – wie etwa bei der Photovoltaik – wiederzubeleben? Doch Brüssel erntet für die IAA-Pläne auch großen Widerspruch.

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Diese Artikel plus weitere Nachrichten lesen Sie in der Solarthemen Ausgabe 596 vom 17. Februar 2026.

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