CommunitE-Innovation: Förderaufruf für innovative Bürgerenergie

Bürgerenergie-Gemeinschaften können sich für eine Förderung bewerben, wenn sie ein innovatives Projekt rundum erneuerbare Energien und soziale Interaktion durchführen wollen. Es geht um Projektmittel von bis zu 100.000 Euro.

Das Bündnis Bürgerenergie e.V. (BBen) hat einen neuen Förderaufruf für innovative Vorhaben der Bürgerenergie gestartet. Und zwar zusammen mit dem Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW). Das Projekt nennt sich CommunitE-Innovation und erhält eine Förderung vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. Antragsgeberchtigt sind laut BBen existierende Bürgerenergie-Gesellschaften. Voraussetzung sei ferner die Kooperation mit einem Forschungsinstitut oder einer Universität. Bei den Themen kann es laut den Initiatoren um neue Formen der sozialen Zusammenarbeit, neue Ansätze der Energieversorgung, neue Dienstleistungen oder neue Technologien gehen. Die maximale Fördersumme betrage 100.000 Euro.

Im Rahmen dieser Ausschreibung können bis zu neun Projekte einen Zuschlag erhalten. Erfolgreiche Bewerbungen können anschließend bis zum 1. August 2025 einen Hauptantrag beim Projektträger Jülich (PtJ) stellen. Nach erfolgreicher Prüfung (ca. 3 Monate) könne die Förderung losgehen. Projektstarts seien daher ab 1. Januar 2027 möglich.

Inhaltlich teilte das BBen mit, dass die Projekte einen gewissen Innovationsgrad aufweisen müssen. Es gehe nicht um eine technische Innovation. Es ließen sich auch altbekannte Technologien auf eine sozial innovative Weise anwenden, wie bspw. durch ein eigenes Konstrukt zur Einbindung regionaler Akteure oder der Kommune. Auch Projekte zum Innovationstransfer seien möglich.

Der Förderaufruf ist der dritte und somit die letzte Runde des Gesamtprojektes. Die Bewerbungsfrist läuft bis 26. April 2026.

Quelle: Bündnis Bürgerenergie e.V. | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH