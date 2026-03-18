EEG 2027: CfD-Prinzip per Refinanzierungsbeitrag

18.03.2026 / / / / / / /
Münzen gestapelt auf einem PhotovoltaikmodulFoto: alphaspirit/stock.adobe.com
Im Falle hoher Erlöse sollen EE-Anlagenbetreiber künftig Rückzahlungen zugunsten des EEG-Kontos leisten.
Das künftige EEG 2027 gibt es wohl nur mit Differenzverträgen (Contracts for Difference - CfD). Damit folgt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWE) Vorgaben der EU-Kommis­sion. In der Praxis bedeutet das, dass viele neue Anlagen zur regenerati­ven Stromproduktion nur noch dann über das Erneuerbare-Energien-Gesetz förderfähig sein sollen, wenn für sie bei hohen Strom­prei­sen ein Rückzahlungsmechanismus greift. Doch um die genaue Ausgestaltung wird es noch einige Diskussionen geben.

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