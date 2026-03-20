Industrial Accelerator Act: EU will hiesige Produktion begünstigen

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Wie wichtig ist es, die Herstellung von Industriegütern in Deutschland und Europa zu halten? Diese Frage steht hinter Initiativen, um die Produktion hierzulande zu fördern und dem Weltmarkt etwas entgegenzusetzen. Mit dem Industrial Accelerator Act (IAA) hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag dazu vorgelegt. Er zielt vor allem auf den Energiesektor. Brüssel erntet dafür neben Fürsprache auch großen Widerspruch.