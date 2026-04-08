Hanwha erhöht Beteiligung an REC Silicon auf 93 Prozent

Die Hanwha-Gruppe hat ihre Beteiligung an REC Silicon auf mehr als 90 Prozent ausgebaut. Damit dürfte das norwegische Unternehmen auch zeitnah von der Börse verschwinden.

Der koreanische PV-Konzern Hanwha hat nach einer Kapitalerhöhung seine Beteiligung an dem norwegischen Siliziumspezialisten REC Silicon auf 93 Prozent ausgebaut. Das geht aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervor. Zuvor hatte der Konzern über die norwegische Tochter Anchor eine massive Kapitalerhöhung durchgeführt, die zu einer starken Verwässerung der Anteile der Minderheitsaktionäre führte.

Im Zuge dieser Kapitalmaßnahme hatte REC Silicon mehr als vier Millionen neue Aktien zu einem Preis von 0,2385 norwegische Kronen (NOK) ausgegeben. Davon hat Anchor zum Vorzugspreis das Gros übernommen und damit seinen Anteil an dem Siliziumproduzenten von unter 60 Prozent auf 92,96 Prozent ausgebaut. REC Silicon floss so neues Eigenkapital in Hohe von 975 Millionen NOK zu.

Hanwha ist damit seinem Ziel entscheidend nähergekommen, die finale Kontrolle an REC Silicon zu übernehmen. Im Sommer 2025 war ein Übernahmeangebot noch an einem zu niedrigen Kaufpreis gescheitert. Damals hatten einflussreiche Minderheitsaktionäre mit Verweis auf die Werthaltigkeit des Unternehmens auf einen höheren Preis gepocht.

Hanwha hatte in der Vergangenheit zudem die Absicht geäußert, die Aktien der REC Silicon mittelfristig von der Börse zu nehmen.

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