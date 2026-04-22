SolarEdge erweitert Gewerbespeicher-Portfolio mit 197-kWh-System für Europa und Asien

SolarEdge Technologies Ltd. bringt ein neues Batteriespeichersystem mit 197 kWh Kapazität für gewerbliche und industrielle Photovoltaikanlagen auf den Markt. Die Lösung zielt auf steigende Anforderungen an Eigenverbrauchsoptimierung und Lastmanagement. Der Launch erfolgt parallel zu wachsenden Märkten für C&I-Speicher in Europa und Asien.

Neue Speicherlösung für C&I-Anwendungen

Mit dem CSS-OD-System in der 197-kWh-Klasse erweitert SolarEdge sein Angebot für gewerbliche und industrielle Photovoltaik-Anwendungen (Commercial & Industrial, C&I). Das System ist für Innen- und Außeneinsatz konzipiert und kombiniert einen Batterieschrank mit ein oder zwei Batteriewechselrichtern à 50 kW. Pro Installation lässt sich die Lösung auf bis zu 1 MW Leistung und 4 MWh Speicherkapazität skalieren.

Zu den vorgesehenen Einsatzbereichen zählen die Optimierung des PV-Eigenverbrauchs, Spitzenlastabdeckung (Peak Shaving), Tarifoptimierung sowie die Steuerung von Einspeise- und Bezugsgrenzen. Damit adressiert das System typische Anforderungen von Gewerbebetrieben mit hohem Strombedarf und zunehmender Volatilität bei Strompreisen.

Markttrend: Steigende Nachfrage nach Gewerbespeichern

Die Einführung erfolgt vor dem Hintergrund eines dynamisch wachsenden Marktes für gewerbliche Batteriespeicher. Laut SolarPower Europe soll die installierte Batteriespeicherkapazität in Europa bis 2030 auf mehrere hundert Gigawattstunden anwachsen und sich damit gegenüber heute um ein Vielfaches erhöhen.

Treiber sind unter anderem steigende Anforderungen an Flexibilität im Stromsystem, zunehmende Preisvolatilität sowie veränderte Fördermechanismen und Geschäftsmodelle im PV-Sektor.

Insbesondere in Märkten, die sich vom Net Metering entfernen, gewinnen Eigenverbrauchsmodelle und Flexibilitätsoptionen an Bedeutung. Gewerbliche Speicherlösungen ermöglichen es Unternehmen, Lastspitzen zu reduzieren und Energiekosten gezielt zu steuern.

Integration in bestehende PV-Infrastruktur

SolarEdge baut mit dem neuen System auf seiner bestehenden installierten Basis im Gewerbesegment auf. Bereits Ende 2024 hatte das Unternehmen eine kleinere Variante mit 102,4 kWh eingeführt. Die nun vorgestellte größere Version soll insbesondere Anwendungen mit höherem Speicherbedarf adressieren.

Für Installateure ergibt sich daraus ein wachsender Retrofit-Markt: Bestehende PV-Anlagen können nachträglich mit Speichersystemen ergänzt werden. Dies gilt als wichtiger Umsatztreiber, da viele Unternehmen ihre Eigenverbrauchsquote erhöhen wollen.

Technisch setzt SolarEdge auf eine integrierte Systemarchitektur aus PV-Wechselrichter, Speicher und Energiemanagement. Zudem verweist der Hersteller auf Sicherheits- und Cybersicherheitsfunktionen sowie vereinfachte Installationsprozesse, die insbesondere im C&I-Segment mit komplexeren Projektstrukturen relevant sind.

Einordnung: Wettbewerb und Wirtschaftlichkeit

Der Markt für gewerbliche Speicherlösungen ist stark umkämpft. Neben internationalen Anbietern wie Tesla oder BYD positionieren sich auch europäische Hersteller zunehmend mit skalierbaren Systemen. Entscheidend für die Marktdurchdringung bleibt die Wirtschaftlichkeit. Diese hängt maßgeblich von lokalen Strompreisen, Netzentgelten und regulatorischen Rahmenbedingungen ab. In vielen europäischen Ländern verbessert sich die Business Case-Bewertung durch steigende Preisvolatilität und neue Flexibilitätsmärkte.

Fazit und Ausblick

Mit der Einführung des 197-kWh-Speichers reagiert SolarEdge auf die steigende Nachfrage nach größeren und flexiblen Speicherlösungen im Gewerbesegment. Die Skalierbarkeit und Integration in bestehende PV-Systeme könnten insbesondere für Installateure und Betreiber attraktiv sein.

Angesichts wachsender Anforderungen an Eigenverbrauchsoptimierung, Lastmanagement und Tarifmodelle adressiert das System insbesondere Anwendungen mit höherem Flexibilitätsbedarf. Für Installateure eröffnet sich damit zusätzliches Potenzial im Retrofit bestehender PV-Anlagen. Entscheidend wird sein, inwieweit sich mit der Speicherlösung projektspezifische Einsparpotenziale realisieren lassen.

Quelle: SolarEdge | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH