Thermic Energy baut Speichertechnologien für Wärmepumpen aus

Die zur Groupe Atlantic zählende Thermic Energy plant den Ausbau für die Herstellung von Wärmepumpenspeichern. Das Unternehmen bietet Einheiten zwischen 30 und 18.000 Litern.

Die Thermic Energy RZ GmbH will mit Speichertechnologie für Wärmepumpen unternehmerisch wachsen. So ist laut eigener Darstellung die stetige Steigerung der Speicherproduktion und weitere Erschließung neuer Märkte Teil der Unternehmensplanung. Um die Energieausbeute von Wärmepumpen zu optimieren, sei eine intelligente Speichertechnologie von entscheidender Bedeutung, sagt Geschäftsführer Burkhard Maier.

Das Unternehmen bietet dafür Wärmepumpen-Speicher mit einem Volumen von 30 bis 18.000 Litern an. Sie ließen sich systemspezifisch anpassen sowie mit einem oder zwei integrierten Wärmeübertragern aus Edelstahlwellrohr ausstatten.

Aufgrund zahlreicher Anschlüsse sowie einer elektrischen Unterstützung mit einem Heizstab, u. a. zur Photovoltaik-Nutzung, seien nahezu alle Installationsmöglichkeiten gegeben. Ziel sei es, die erzeugte Heizenergie zeitlich vom Wärmeverbrauch des Gebäudes zu entkoppeln, um damit die Laufzeiten der Wärmepumpe zu optimieren. Dies erhöhe den COP der Anlage um bis zu 25 Prozent. Außerdem ließen sich Last- und Leistungsspitzen abfedern, Wärmetauscher der Außenteile energiesparend abtauen sowie eventuell auftretende EVU-Sperrzeiten umgehen.

Mit der Serie WP-KPS liefere Thermic Energy zudem Klein-Pufferspeicher mit einem Volumen von 30 bis 100 Liter, die sich wandhängend oder bodenstehend montieren lassen. Als Wärmepumpen-Trennspeicher reduzierten sie die Taktungen, sicherten den Mindestdurchfluss im System und bewirken eine effizientere Warmwasser-Bereitung im Sommer.

Mit dem Modell SPS-1W FriWa gebe es ferner einen Schichtpufferspeicher mit kombinierter Frischwasserstation inklusive Regler in den Leistungsgrößen M, L und XL im Programm. Sechs Größen mit einem Volumen von 500 bis 1.500 Litern stünden mit fest verschäumten PU- oder Vlies-Isolierungen und abnehmbaren Folienmänteln vormontiert zur Verfügung.

Seit 2021 ist der französische Heizungs- und Klimatechnik-Spezialist Groupe Atlantic zu 70 Prozent an Thermic Energy beteiligt.

Quelle: Thermic Energy | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH