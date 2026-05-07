PV-Produzent Edisun Power soll in Smartenergy Group aufgehen

Solarstromproduzent Edisun soll im Zuge einer Kapitalerhöhung mit dem Schweizer Investor Smartenergy zusammengelegt werden. Im Fokus des Geschäfts soll neben PV- und Wind-Batterie-Projekten die Versorgung von Rechenzentren sowie synthetische Kraftstoffe stehen.

Der Schweizer Photovoltaikstrom-Produzent Edisun Power steht vor einer Neuausrichtung. Wie das Unternehmen mitteilte, soll das Geschäft mit dem des Investment-Unternehmens Smartenergy Group AG zusammengeführt werden. Demnach wickele Edisun die Geschäftstätigkeit seit vielen Jahren weitgehend über die Smartenergy Group AG ab.

Um die langfristige Weiterführung der Edisun Power zu stärken und fortzuführen, schlägt der Verwaltungsrat nun der Generalversammlung vor, die Geschäftstätigkeiten von Edisun Power und Smartenergy Group in der Edisun Power zusammenzuführen. Die auf diese Weise erweiterte Edisun Power soll sich als globaler Marktführer im Bereich grüner Energielösungen für Rechenzentren, Stromnetze und Transportwesen etablieren.

Edisun Power will sich in Zukunft auf drei Geschäftsfelder fokussieren. Dabei handelt es sich um Erneuerbare Energien für Rechenzentren, Synthetische Flugkraftstoffe (eSAF) und weitere PtX (Power-to-X) Applikationen und Photovoltaik- und Windenergie mit Energiespeichern.

Die Zusammenführung bedinge eine Kapitalerhöhung von bis zu 440 Millionen Schweizer Franken, welche der Generalversammlung zur Genehmigung vorgelegt werde. Im Falle der Annahme will der Verwaltungsrat zudem eine Umfirmierung der Edisun Power in Smartenergy und eine Sitzverlegung nach Wollerau beantragen, wo die Smartenergy Group heute bereits firmiert.

Das Kerngeschäft von Edisun Power war in der jüngeren Vergangenheit die Entwicklung eines Mega-PV-Projektes in Spanien zur Versorgung von Rechenzentren. Im vergangenen Geschäftsjahr war der Umsatz um 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 14 Millionen CHF rückläufig gewesen. Netto hatte ein Verlust von sieben Millionen CHF zu Buche gestanden. Der Vorstand hat im Lagebericht 2025 auch die ersten Monate 2026 als herausfordernd bezeichnet. Hintergrund waren schwache Erträge aus den PV-Kraftwerken des Unternehmens.

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