Neu: Solarthemen-Ausgabe 599 ist heute erschienen

+++ Heizungsgesetz bringt Unsicherheit +++ EU blockiert chinesische Wechselrichter +++E-Auto als bezahlter Stromspeicher +++ Regionale Wertschöpfung - Interview mit IÖW +++ 2026 vielleicht gutes Jahr für Speicher +++ Studie: Vorteile durch schneller PV- und Speicherausbau +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 599 vom 12.5.2026:

GModG: Heizungsgesetz bringt Unsicherheit

Das Bundeswirtschaftsministerium hat seinen Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) vorgelegt. Es bricht darin radikal mit einigen bisherigen Re­ge­lungen, schafft aber Unsicherheiten für viele.

EU blockiert chinesische Wechselrichter

Die EU-Kommission geht gegen Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ vor: Künftig erhalten Projekte keine europäischen Fördergelder mehr, wenn sie Geräte von Herstel­lern einsetzen, die unter der Kon­trolle von China, Russland, Nord­korea oder dem Iran stehen.

Vehicle-to-Grid: E-Auto als Stromspeicher

Neuerdings können Besitzer:innen von E-Autos Kasse machen, wenn sie ihr Fahrzeug einem Stromhändler für das bidirektionale Laden zur Verfügung stellen. Haushalte mit Photovoltaikanlage müssen aber noch auf die Umsetzung der MiSpeL-Festlegung warten.

Steven Salecki vom IÖW im Interview: Jede Kommune kann was tun

Dr. Steven Salecki ist als Volkswirt am Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin tätig. In einer umfangreichen Studie hat er mit Kolleg:innen und weiteren Instituten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die regionalökonomischen Auswirkungen des Einsatzes erneuerbarer Energien untersucht.

2026 kann gutes Jahr für Speicher werden

Der Bundesverband Energiespei­­cher (BVES) hat eine Bilanz sowie eine Prognose zur Entwicklung von Strom- und Wärmespeichern vorgelegt. Er geht von einer weiter positiven Entwicklung aus, die aber noch durch falsch gesetzte Rahmenbedingungen gestört werden könnte.

Schneller PV- und BESS-Ausbau bringt Vorteile

Der PV-Branchenverband Solar Po­wer Europe möchte mit einem forcierten Ausbau von Photovoltaik und Batteriespeichern Europas Verletzlichkeit im Energiesektor bekämpfen und beziffert in einer Stu­die eine Vielzahl ökonomischer Vorteile einer solchen Strategie.

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Diese Artikel plus weitere Nachrichten lesen Sie in der Solarthemen Ausgabe 599 vom 12. Mai 2026.

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