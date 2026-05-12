Neu: Solarthemen-Ausgabe 599 ist heute erschienen
Dies sind die Schwerpunktthemen der Solarthemen-Ausgabe Nr. 599 vom 12.5.2026:
GModG: Heizungsgesetz bringt Unsicherheit
Das Bundeswirtschaftsministerium hat seinen Entwurf für das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) vorgelegt. Es bricht darin radikal mit einigen bisherigen Regelungen, schafft aber Unsicherheiten für viele.
EU blockiert chinesische Wechselrichter
Die EU-Kommission geht gegen Wechselrichter aus „Hochrisikoländern“ vor: Künftig erhalten Projekte keine europäischen Fördergelder mehr, wenn sie Geräte von Herstellern einsetzen, die unter der Kontrolle von China, Russland, Nordkorea oder dem Iran stehen.
Vehicle-to-Grid: E-Auto als Stromspeicher
Neuerdings können Besitzer:innen von E-Autos Kasse machen, wenn sie ihr Fahrzeug einem Stromhändler für das bidirektionale Laden zur Verfügung stellen. Haushalte mit Photovoltaikanlage müssen aber noch auf die Umsetzung der MiSpeL-Festlegung warten.
Steven Salecki vom IÖW im Interview: Jede Kommune kann was tun
Dr. Steven Salecki ist als Volkswirt am Institut für Ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in Berlin tätig. In einer umfangreichen Studie hat er mit Kolleg:innen und weiteren Instituten im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums die regionalökonomischen Auswirkungen des Einsatzes erneuerbarer Energien untersucht.
2026 kann gutes Jahr für Speicher werden
Der Bundesverband Energiespeicher (BVES) hat eine Bilanz sowie eine Prognose zur Entwicklung von Strom- und Wärmespeichern vorgelegt. Er geht von einer weiter positiven Entwicklung aus, die aber noch durch falsch gesetzte Rahmenbedingungen gestört werden könnte.
Schneller PV- und BESS-Ausbau bringt Vorteile
Der PV-Branchenverband Solar Power Europe möchte mit einem forcierten Ausbau von Photovoltaik und Batteriespeichern Europas Verletzlichkeit im Energiesektor bekämpfen und beziffert in einer Studie eine Vielzahl ökonomischer Vorteile einer solchen Strategie.
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