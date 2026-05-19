Prominenz und Kompetenz mit KI

Wie LumenHaus auf der The smarter E Europe 2026 die dezentrale Energiewende erlebbar macht. Was braucht es, um die Energiewende im Eigenheim wirklich voranzutreiben? Für Installateure und Fachpartner ist die Antwort klar: ganzheitliche Lösungen, die Erzeugung, Speicherung und Nutzung intelligent verbinden und gleichzeitig einfach zu integrieren sind.

Genau hier setzt LumenHaus an. Als Anbieter integrierter Energielösungen verbindet das Unternehmen Photovoltaik, Speichertechnologie und intelligente Steuerung zu einem effizienten Gesamtkonzept — dank KI, Kundenzentrierter Intelligenz, die PV, Speicher, Wärmepumpen, Wallboxen und weitere Heimenergiesysteme intelligent vernetzt. Das Ziel: Eigenverbrauch maximieren, Energiekosten senken, Unabhängigkeit stärken.

Der Markt gibt dem Ansatz Rückenwind. Stromversorger sind in Deutschland inzwischen gesetzlich verpflichtet, dynamische Tarife anzubieten ein Trend, der die Nachfrage nach intelligenter Steuerung und HEMS-Lösungen spürbar befeuert. Gleichzeitig steigen die Fixpreise weiter. Wer Kosten wirklich senken will, braucht Systeme, die Energie nicht nur speichern, sondern optimal einsetzen.

Premiere auf der The smarter E Europe

Vom 23. bis 25. Juni 2026 präsentiert LumenHaus seine Lösungen in München mit einem klaren Ziel: Installateuren nicht nur Produkte zu zeigen, sondern konkrete Geschäftspotenziale zu eröffnen. Im Fokus steht dabei auch die Stärkung von Distributor-Partnerschaften als strategische Säule im Vertrieb.

Zentrales Highlight am Stand ist die Premiere von SunMini einer kompakten Lösung, die speziell für den einfachen Einstieg in die Eigenverbrauchsoptimierung entwickelt wurde. Mit SunMini komplettiert LumenHaus sein Produktportfolio: Von der klassischen Eigenheimanlage bis zur Balkonlösung für Mehrfamilienhäuser bietet das Unternehmen nun eine durchgängige All-in-one Energy Solution für sämtliche Wohnszenarien.

Flankiert wird die Produktpremiere von prominenten Stimmen: Stefan Kießling, ehemaliger Bundesliga-Torschützenkönig, wird SunMini gemeinsam mit LumenHaus vorstellen. Zudem spricht Prof. Dr. Volker Quaschning von der HTW Berlin über „Bedeutung und Chancen der dezentralen Energiewende“ — ein Impuls, der dezentrale Lösungen im Energiesystem der Zukunft einordnet und Marktchancen konkret greifbar macht.

Mehr als ein Messeauftritt

Für LumenHaus ist die smarter E mehr als Produktpräsentation. Es geht um Dialog: Anwendungsfälle diskutieren, Geschäftsmodelle erörtern, Fördermöglichkeiten klären und technische Integration gemeinsam weiterdenken. Installateure und Partner erhalten Werkzeuge, mit denen sie ihr Geschäft nachhaltig ausbauen können — praxisnah, wirtschaftlich und zukunftssicher.

Wer erleben will, wie moderne Energielösungen heute gedacht werden, sollte den LumenHaus-Stand nicht verpassen. Halle C2, Stand 420 – in München, vom 23. – 25.Juni.

Quelle: LumenHaus GmbH