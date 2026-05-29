Wärmeplanungsgesetz: Bundeskabinett beschließt trotz Kritik neuen Entwurf
Das Bundeskabinett hat seinen Vorschlag für das neue Wärmeplanungsgesetz (WPG) beschlossen. Änderungen an einem vorherigen Entwurf gibt es vor allem an einem wesentlichen neuen Paragrafen zur „kleinen Wärmeplanung“. Doch die teils deutliche Kritik am Gesetzentwurf von Ländern und Verbänden haben das Bundeswirtschafts- und das Bundesbauministerium nicht berücksichtigt. Kommunen könnte nun eine Rückforderung von ausgezahlten Geldern für die Wärmeplanung drohen.