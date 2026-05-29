Wärmeplanungsgesetz: Bundeskabinett beschließt trotz Kritik neuen Entwurf

29.05.2026 / / / / /
Symbolbild für kommunale Wärmeplanung: Fernwärmerohre warten im Dorf Breitenholz am Schönbuch auf ihre Verlegung.Foto: Guido Bröer
Auch für kleine Kommunen kann systematische kommunale Wärmeplanung ergeben, dass ein Wärmenetz der beste Weg zur Wärmewende ist.
Das Bundeskabinett hat seinen Vorschlag für das neue Wärmeplanungsgesetz (WPG) beschlossen. Änderungen an einem vorherigen Entwurf gibt es vor allem an einem wesentlichen neuen Paragrafen zur „kleinen Wärmeplanung“. Doch die teils deutliche Kritik am Gesetzentwurf von Ländern und Verbänden haben das Bundeswirtschafts- und das Bundesbauministerium nicht berücksichtigt. Kommunen könnte nun eine Rückforderung von ausgezahlten Geldern für die Wärmeplanung drohen.

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