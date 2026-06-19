PVT und Geothermie ergänzen Gasheizung in Wohnquartier bei Berlin

Die Kombination von PVT, Geothermie und bestehender Heiztechnik gilt als möglicher Weg zur schrittweisen Dekarbonisierung von Bestandsgebäuden. Ein Wohnquartier im Berliner Umland setzt dieses Konzept nun in der Praxis um.

Ein Wohnquartier im Berliner Umland nutzt ein hybrides Energiekonzept aus photovoltaisch-thermischen Hybridmodulen (PVT), oberflächennaher Geothermie und einer bestehenden Gasheizung. Nach Angaben der beteiligten Unternehmen Sunmaxx PVT GmbH und GeoCollect GmbH soll das System den fossilen Heizanteil senken und einen schrittweisen Einstieg in die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung ermöglichen. Kern des Konzepts ist die Kombination von PVT-Modulen des Typs PX-1 mit dem GeoCollect-Erdwärmesystem. Die erneuerbaren Wärmequellen übernehmen dabei einen Teil der Wärmeversorgung und entlasten dadurch die bestehende Gastherme.

PVT und Geothermie im Zusammenspiel

Auf dem Gebäude wurde ein rund 80 Quadratmeter großes PVT-Feld installiert. Die Module erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme. Ein Solekreislauf leitet die überschüssige Wärme aus den Sommermonaten ins Erdreich und speichert sie dort. Während der Heizperiode nutzt das System diese Energie für den Betrieb der Wärmepumpe. Laut den Projektpartnern verbessert die zusätzliche Wärmequelle die Betriebsbedingungen einer Wärmepumpe, die auf die gespeicherte Energie im Erdreich zugreift.

Der verantwortliche Planer Prof. Dr.-Ing. Daniel John von WP Engineering bezeichnet das Projekt als Beispiel für einen schrittweisen Ansatz in der Wärmewende. Hybride Energiekonzepte könnten demnach insbesondere dort eine Rolle spielen, wo eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Wärmeerzeugung wirtschaftlich oder technisch nicht unmittelbar möglich sei.

Hybride Wärmekonzepte als Marktsegment

Das Projekt steht für einen Ansatz, bei dem bestehende fossile Heizsysteme schrittweise durch erneuerbare Wärmequellen ergänzt werden. Solche Hybridkonzepte werden insbesondere für Bestandsgebäude und Quartiere diskutiert, in denen ein vollständiger Umstieg auf erneuerbare Wärme kurzfristig wirtschaftlich oder technisch nicht umsetzbar ist. Zu Energieeinsparungen, CO₂-Minderung und Wirtschaftlichkeit machten die Projektpartner keine konkreten Angaben.

Quelle: Sunmaxx PVT GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH