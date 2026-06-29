Denios gründet Geschäftsbereich für Batteriespeicher

Die Denios Gruppe baut das Geschäft mit Batteriespeichern für Industrie und Gewerbe aus. Dazu hat sie eine neue Marke sowie ein Partnernetzwerk geschaffen.

Der Lager- und Prozesstechnik-Spezialist Denios hat einen neuen Geschäftsbereich gegründet, der sich um Batteriespeicher für Gewerbe- und Industrieanwendungen kümmert. Wie das Unternehmen mit Stammsitz in Bad Oeynhausen mitteilte, trägt er den Namen Denios energy.

Seit 2018 sei Denios im Batteriespeichermarkt aktiv und biete anschlussfertige, klimatisierte Batteriespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen an. Mit der Gründung des eigenständigen Geschäftsbereichs entwickle Denios das Geschäftsmodell nun weiter. Die Leitung übernehme Dirk Willing, der zuvor für Schoenergie, Intilion, Siemens, Mercedes-Benz Energy sowie RWE/Innogy tätig gewesen sei.

Gleichzeitig erweitere die Gruppe das Portfolio um Batteriespeichermodule für Großspeicherprojekte. Bei “Power Base” handele es sich um flexible und skalierbare Batteriespeichermodule sowohl für Großspeicheranwendungen als auch für die smarten Gewerbespeicher “Power Safe” und “Power Store” des Unternehmens. Als lokaler Inverkehrbringer und Ansprechpartner am Standort Deutschland übernehme Denios energy für die Speichermodule Garantie- und Gewährleistungen nach europäischen Vorgaben. Zudem profitierten Kunden von der Internationalität mit 24 Landesgesellschaften, die eine effiziente Beschaffung und Qualitätssicherung im Herstellland sicherstellen, insbesondere in China, Amerika und Europa.

Denios setze ferner auf Partnerschaften. Unter der Bezeichnung „BESS-ermachern“ entstehe ein Netzwerk, das Vertrieb, Technik und Service im Markt für Batteriespeicher (BESS – Battery Energy Storage Systems) bündele.

Quelle: Denios | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH