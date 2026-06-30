Enerparc will mit Pilotprojekt Prognosen für PV verbessern

Das Startup Nuno Labs hat Sensoren entwickelt, die die kurzfristigen Ertragsprognosen von PV-Anlagen verbessern sollen. Enerparc testet die neue Technologie in einem Pilotprojekt.

Die Enerparc AG, ihre Stromhandelstochter Sunnic Lighthouse und das Start-up Nuno Labs haben ein gemeinsames Pilotprojekt zur Verbesserung kurzfristiger Erzeugungsprognosen für Photovoltaikanlagen gestartet. Die Integrationsphase der von Nuno Labs entwickelten Sensor Hubs in vier Enerparc -Solarparks sei bereits erfolgreich abgeschlossen, teilte Enerparc mit.

Die Sensoren erfassten dabei lokale Wetterdaten und bezögen den Himmel als Datenquelle in Echtzeit ein. Die Besonderheit dieses innovativen Systems: Mithilfe künstlicher Intelligenz würden daraus Kurzfristprognosen im Minuten- bis Stundenbereich vor Lieferbeginn des erzeugten Solarstroms erstellt.

Ziel der Zusammenarbeit sei es ferner, die Genauigkeit von Wettervorhersagen und damit der zu erwartenden Solarstromproduktion zu erhöhen und damit die Vermarktung sowie die Integration Erneuerbarer Energien in das Energiesystem weiter zu optimieren.

Insbesondere bei Photovoltaikanlagen mit Batteriespeichern sowie präqualifizierten Solarparks für Systemdienstleistungen gewännen präzise Kurzfristprognosen zunehmend an Bedeutung.

Arved von Harpe, Geschäftsführer von Sunnic Lighthouse: „Mit dem Ausbau von Batteriespeichern und neuen Vermarktungsmodellen steigen die Anforderungen an präzise Erzeugungsprognosen. Je genauer wir die kurzfristige Erzeugung Erneuerbarer Energien prognostizieren können, desto effizienter lassen sich Anlagen im Intraday oder für die Bereitstellung von Regelenergie vermarkten und in das Stromsystem integrieren. Die Zusammenarbeit mit Nuno Labs eröffnet hierfür vielversprechende Möglichkeiten.“

Die im letzten Jahr in mehreren Solarparks – zunächst in Testumgebungen, inzwischen teilweise bereits im produktiven Betrieb – erzielten Ergebnisse seien vielversprechend und zeigen eine höhere Genauigkeit als etablierte Prognoseverfahren.

David Dietz, Gründer und Geschäftsführer von Nuno Labs: „Mit unseren Sensor Hubs schaffen wir eine neue Datenbasis für präzisere Kurzfristprognosen. Unsere eigens entwickelten Modelle verbinden aktuelle KI-Forschung mit den praktischen Anforderungen im Betrieb großer Solarparks.“

Die Partner verstehen das Vorhaben als gemeinsames Innovationsprojekt mit langfristiger Perspektive. Ziel sei es, die Technologie im praktischen Betrieb weiterzuentwickeln. Sie wollen außerdem zusätzliche Anwendungsfelder für die intelligente Steuerung und Vermarktung von Photovoltaikanlagen erschließen.

Quelle: Enerparc | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH