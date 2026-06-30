Kommunale Wärmeplanung am Stichtag 30. Juni 2026 30.06.2026 / Andreas Witt / Energiekommune / Politik / Solarthemen / WirtschaftFoto: Robert Poorten / stock.adobe.comEine Konsequenz der Wärmeplanung kann ein Aus- oder auch Aufbau von Wärmenetzen sein. Heute ist der erste bundesweite Stichtag für die kommunale Wärmeplanung (KWP). Großstädte ab 100.000 Einwohner:innen müssen jetzt die Aufgabe erledigt haben. Den meisten ist das offenbar gelungen. Lesen Sie diesen Artikel in voller Länge! 1 Monat Infodienst Solarthemen für 0,- € Sie erhalten: sofortigen Zugriff auf alle -Artikel des Solarservers neueste -Artikel per E-Mail monatliche PDF-Ausgabe der Fachzeitschrift Solarthemen Die 1-monatige Testphase können Sie jederzeit beenden. Sonst verlängert sich Ihr Probeabo als Monatsabo für 19,90 €/Monat. Es ist jederzeit zum Monatsende kündbar. 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