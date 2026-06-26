Berliner Stadtwerke bauen für Vivantes große Photovoltaik-Anlagen auf Klinikdächern

Das Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und das Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg bekommen Photovoltaik-Dachanlagen. Der erzeugte Solarstrom soll vollständig für den Eigenverbrauch genutzt werden.

Die Berliner Stadtwerke bauen für den kommunalen Krankenhausbetreiber Vivantes zwei Photovoltaik-Anlagen. Auf den Dächern des Humboldt-Klinikum in Reinickendorf und des Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg entstanden Solaranlagen mit insgesamt 2.049 Photovoltaik-Modulen und einer Gesamtleistung von mehr als 900 Kilowatt (kW) Leistung. Den erzeugten Solarstrom von insgesamt rund 775.000 Kilowattstunden wollen die Kliniken vollständig für den Eigenverbrauch nutzen.

Eine PV-Anlage auf dem Auguste-Viktoria-Klinikum in Schöneberg ist bereits fertiggestellt. Sie besteht aus vier Solarmodul-Feldern auf zwei Gebäuden und kann in der Spitze 162 kW leisten. Gut viereinhalbmal größer ist das auf dem Vivantes Humboldt-Klinikum in Reinickendorf entstandene Sonnenkraftwerk. Auf drei Dächern des Krankenhaus-Komplexes hat man Photovoltaik-Module mit einer Leistung von rund 750 kW montiert.

„Mit dem selbst produzierten Sonnenstrom wird unsere Energieversorgung nachhaltiger und resilienter“, sagt Adelheid Jakobs-Schäfer, Geschäftsführerin für Bau, Infrastruktur und Service bei Vivantes. „Krankenhäuser gehören zu den größten Energieverbrauchern und CO 2 -Emittenten. Umso wichtiger ist die Reduktion dieses Klimagases. Mit unseren bereits bestehenden und noch im Bau befindlichen Anlagen wollen wir künftig jährlich 340.000 Kilogramm CO 2 einsparen.”

Chris Werner, Geschäftsführer der Berliner Stadtwerke, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, für Vivantes nun zwei Anlagen umgesetzt zu haben, die auch für unseren Maßstab groß sind“, sagt. „Mit der Eigenversorgung durch die Solaranlagen in Kombination mit der ergänzenden Lieferung von sauberem Strom, den wir in der Region selbst erzeugen, stärken wir die Resilienz von Vivantes und damit auch die Versorgungssicherheit in Berlin.“

Quelle: Berliner Stadtwerke | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH