Was das EEG 2027 für PV-Anlagen bis 25 kW bedeutet
Mehrere aktuelle Studien belegen mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Herangehensweisen, dass kleine Photovoltaik-Batterie-Prosumeranlagen häufig unwirtschaftlich würden, sollte der aktuelle EEG-Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums 1:1 umgesetzt werden. Das Ministerium will EEG-Vergütungen für kleine Dach-PV-Anlagen abschaffen und diese Prosumer-Anlagen in eine ungeförderte Direktvermarktung drängen. Die Auftraggeber der Studien befürchten einen massiven Markteinbruch, falls die EEG-Novelle in dieser Weise beschlossen würde.