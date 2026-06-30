Was das EEG 2027 für PV-Anlagen bis 25 kW bedeutet

30.06.2026 / / / / / / /
Säulengrafik zeigt die Stromkosten von typischen Haushalten mit und ohne PV-Batteriesystem.Grafik: Agora Energiewende/Fraunhofer ISE
Ohne Wärmepumpe und E-Auto ist die Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen im Einfamilienhaus schon heute fraglich - mit dem EEG 2027 würde sie sich weiter verschlechtern.
Mehrere aktuelle Studien belegen mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Herangehensweisen, dass kleine Photovoltaik-Batterie-Prosumeranlagen häufig unwirtschaftlich würden, sollte der aktuelle EEG-Entwurf des Bundeswirtschaftsministeriums 1:1 umgesetzt werden. Das Ministerium will EEG-Vergütungen für kleine Dach-PV-Anlagen abschaffen und diese Prosumer-Anlagen in eine ungeförderte Direktvermarktung drängen. Die Auftraggeber der Studien befürchten einen massiven Markteinbruch, falls die EEG-Novelle in dieser Weise beschlossen würde.

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