CUBOS übernimmt B2B-Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies Deutschland

Der Energiedienstleister CUBOS übernimmt das gewerbliche Ladeinfrastrukturgeschäft von TotalEnergies in Deutschland. Nach Angaben des Unternehmens wächst das betreute Portfolio dadurch um rund 6.000 AC- und DC-Ladepunkte auf künftig mehr als 15.000 Ladepunkte für über 1.000 Geschäftskunden.

CUBOS erweitert Portfolio um rund 6.000 Ladepunkte

Mit der Übernahme des B2B-Ladeinfrastrukturgeschäfts von TotalEnergies in Deutschland setzt CUBOS seine Akquisitionsstrategie fort. Nach den Übernahmen von SWARCO im Dezember 2025 und ChargeOne im April 2026 ist es nach Unternehmensangaben bereits die dritte Akquisition innerhalb von sechs Monaten.

Gegenstand der Transaktion ist das vollständige gewerbliche Ladegeschäft von TotalEnergies in Deutschland mit mehr als 6.000 AC- und DC-Ladepunkten. Durch die Übernahme steigt das von CUBOS betriebene Portfolio auf über 15.000 Ladepunkte für mehr als 1.000 B2B-Kunden. Nach Angaben des Unternehmens zählt CUBOS damit zu den führenden Charge Point Operators (CPO) in Deutschland.

Die bestehenden Kundenverträge sollen unverändert fortgeführt werden. Die Integration der Ladeinfrastruktur in die unternehmenseigene Plattform soll schrittweise erfolgen. Der laufende Betrieb der Ladepunkte werde währenddessen aufrechterhalten. Nach Angaben des Unternehmens erhalten die übernommenen Geschäftskunden künftig zudem Zugang zu einem erweiterten Angebot, das unter anderem Hardware, Software, Photovoltaik und Batteriespeicher umfasst. Die technische Betreuung soll durch unternehmenseigene Servicetechniker erfolgen.

Arbeitsplätze bleiben erhalten

CUBOS übernimmt sämtliche dem B2B-Geschäftsbereich zugeordneten Beschäftigten von TotalEnergies in Deutschland. Damit wächst die Belegschaft auf mehr als 500 Mitarbeitende. Alle Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben.

Die übernommenen Ladepunkte umfassen sowohl AC- als auch DC-Ladeinfrastruktur. AC-Ladepunkte werden typischerweise an Standorten mit längeren Standzeiten, etwa auf Mitarbeiter- oder Flottenparkplätzen, eingesetzt. DC-Ladepunkte ermöglichen höhere Ladeleistungen und eignen sich insbesondere für Standorte mit größerem Fahrzeugdurchsatz.

Konsolidierung im Markt für Ladeinfrastruktur

Mit der Übernahme baut CUBOS seine Position im deutschen Markt für gewerbliche Ladeinfrastruktur weiter aus. Die Transaktion reiht sich in den anhaltenden Konsolidierungstrend im Markt für Ladeinfrastruktur ein, bei dem Betreiber ihre Portfolios durch Akquisitionen erweitern und Skaleneffekte anstreben.

Quelle: CUBOS Service GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH