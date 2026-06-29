Pharma-Unternehmen Teva setzt auf Wasserstoff-LKW von Hylane

Der Ratiopharm-Produzent Teva setzt in der Logistik künftig auf einen Brennstoffzellen-LKW von Iveco. Vermieterin des Wasserstoff-Fahrzeuges ist die Kölner Hylane.

Das Pharma-Unternehmen Teva hat ein Wasserstoff-LKW von Hylane in Betrieb genommen. Der Lkw vom Typ Iveco S-eWay Fuel Cell sei künftig in der Pharma- und Medikamentenlogistik unterwegs, teilte Hylane mit. Teva sei in Deutschland vor allem bekannt durch seine Marke Ratiopharm.

Bei dem Brennstoffzellen-LKW handelt es sich um ein Miet-Fahrzeug. Der Einsatz zeige, dass Wasserstoff-Lkw eine betriebstaugliche Lösung für die Dekarbonisierung des Güterverkehrs sind. Das gelte vor allem da, wo Reichweite, Flexibilität und unterschiedliche Streckenprofile gefragt seien.

2.000 Kilometer pro Woche

Im Wesentlichen werde das Hylane-Fahrzeug für regionale Transporte rund um Ulm im Einsatz sein. Dazu kämen aber auch längere Strecken zum Beispiel nach Nürnberg, München, Stuttgart, Heidelberg oder Bamberg. Geplant sei eine wöchtentliche Strecke von bis zu 2.000 Kilometern. Betankt werde das Fahrzeug an verschiedenen Wasserstofftankstellen entlang der Einsatzrouten.

Dabei käme überwiegend grüner RFNBO-zertifizierter Wasserstoff (Renewable Fuels of Non-Biological Origin) zum Einsatz, der gemäß den Vorgaben der europäischen Erneuerbare-Energien-Richtlinie aus erneuerbaren Energiequellen stammen muss. Die Zertifizierung schaffe Transparenz über Herkunft und Nachhaltigkeit des Energieträgers.

Neben den ökologischen Vorteilen profitierten Unternehmen beim Einsatz emissionsfreier Nutzfahrzeuge derzeit auch von regulatorischen Entlastungen. Wasserstoff-Lkw seien in Deutschland von der Lkw-Maut befreit und können dadurch gegenüber konventionellen Diesel-Fahrzeugen Betriebskostenvorteile erzielen. Zusätzlich unterstütze Hylane den Einsatz emissionsfreier Lkw durch attraktive Konditionen beim Wasserstoffbezug. Das mache den Umstieg auf alternative Antriebe auch wirtschaftlich.

Die Iveco S-eWay Fuel Cell Sattelzugmaschine habe ferner eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern und lasse sich in weniger als 20 Minuten volltanken. Die verbauten Wasserstofftanks fassen bis zu 70 Kilogramm bei 700 bar Druck und versorgen ein Brennstoffzellensystem mit einer Leistung von insgesamt über 200 kW. Die Systemleistung liege bei 400 kW, das zulässige Gesamtgewicht betrage 44 Tonnen.

Teva: Wasserstoff-LKW ohne eigene Investitionen

Teva beziehe das neue Fahrzeug über das nutzungsbasierte Miet-Modell von Hylane. Das ermögliche einen leichten Zugang zu emissionsfreien Lkw ohne Investitionsrisiko. Hylane übernehme die Bereitstellung des Lkw inklusive Fahrertraining vor Ort, Zulassung des Fahrzeugs und Beantragung von Sondergenehmigungen (etwa für eine mögliche Überlänge), Wartung und Reparaturen, Kasko- und Haftpflichtversicherung, Steuern, Reifenservice bei Reifenverschleiß sowie Rücknahme. Die Kunden zahlen ausschließlich für tatsächlich gefahrene Kilometer sowie Wasserstoff.

Dr. Sara Schiffer, Gründerin und Chief Executive Officer bei Hylane: „Wir sind dankbar für das Vertrauen von Teva und die Möglichkeit, gemeinsam den Einsatz emissionsfreier Nutzfahrzeuge im Pharmatransport voranzubringen. Gerade in der Pharmalogistik sind Zuverlässigkeit und Flexibilität entscheidend. Der Einsatz unseres Fahrzeugs bei Teva zeigt, dass Wasserstoff-Lkw diese Anforderungen bereits heute erfüllen können. Unser Ziel ist es, Unternehmen den Umstieg auf emissionsfreie Nutzfahrzeuge so einfach wie möglich zu machen – mit einem flexiblen Nutzungsmodell und ohne die Hürden hoher Anfangsinvestitionen.“

Andreas Hewel, Head of Fleet and Customer Operations bei hylane: „Wir freuen uns über die enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Teva. Von den ersten Gesprächen bis zum Fahrzeugeinsatz konnte das Projekt in kurzer Zeit umgesetzt werden. Gemeinsam bringen wir Wasserstoff-Lkw in einen anspruchsvollen operativen Einsatz. Genau solche realen Anwendungen sind wichtig, um noch mehr Erfahrungen im täglichen Betrieb zu sammeln und emissionsfreie Nutzfahrzeuge weiter im Markt zu etablieren.“

Andreas Burkhardt, Senior Vice President (Deutschland, UK, Benelux, Irland & Skandinavien) bei Teva betont: „Als führendes Pharmaunternehmen mit einem hohen Anspruch an eine zuverlässige Versorgung wollen wir unsere Logistik Schritt für Schritt nachhaltiger gestalten. Gerade in der Pharmalogistik kommt es auf Zuverlässigkeit, Flexibilität und Reichweite an – wir sehen hier großes Potenzial, diesen Anforderungen auch mit neuen Technologien gerecht zu werden.“

Quelle: Hylane | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH