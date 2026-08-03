Sono Motors meldet Insolvenz an

Die Sono Motors stellt ihre Geschäftstätigkeit ein und beantragt Insolvenz. Das B2B-Geschäft mit solaren Fahrzeuglösungen war letztendlich wirtschaftlich nicht tragfähig.

Die Sono Motors GmbH ist in der Insolvenz. Wie das Unternehmen mitteilte, stellte es zum 31. Juli 2026 ihr operatives Geschäft ein und beantragte das Insolvenzverfahren. Das Unternehmen hatte sich ab 2016 der Entwicklung des Solar-Elektroautos Sion gewidmet, diese aber wegen mangelnder Nachfrage und fehlender Finanzierung beenden müssen. Ab 2024 konzentrierte sich Sono Motors stattdessen auf das B2B-Solargeschäft, musste jetzt aber auch dort die Segel streichen.

Trotz intensiver und vielversprechender Investorengespräche habe es im Rahmen einer Sanierungsphase keine tragfähige Finanzierung sichern können. Das Sanierungsverfahren sei notwendig geworden, nachdem im März 2026 der Hauptinvestor Sono Group N.V. seinen sofortigen Rückzug aus der Solarsparte erklärt hatte. Nun stehen die Marke Sono Solar sowie das dazugehörige B2B-Geschäft als Zulieferer von Solar-Technologie für Fahrzeughersteller und Flotten zum Verkauf.

Die Geschäftsführer Denis Azhar und Jan Schiermeister fokussieren sich auf die Veräußerung des technologischen Kernportfolios. Zum Verkauf stehen das gesamte geistige Eigentum (IP), Hardware-Komponenten und technische Dokumentationen.

Das Angebot umfasst im Detail:

Die spezifische Solar-Integration des Fahrzeugmodells Sion

Leistungselektronik (u. a. Solarladeregler für Fahrzeuge)

Solar Data Services

„Dass wir die Finanzierung letztlich nicht sichern konnten, ist eine herbe Enttäuschung, nachdem wir die Gespräche mit Investoren bis zuletzt intensiv geführt haben“, erklärt Geschäftsführer Denis Azhar. „Gleichzeitig kennen wir den Wert der Technologie, die unser Team aufgebaut hat. Das Know-how einer Dekade Solar-Mobilität ist einzigartig. Unser Fokus liegt jetzt darauf, Käufer zu finden, der unsere marktreifen Produkte weiterführt und das technologische Potenzial von Sono Solar erkennt, das Gesamtgeschäft oder Teile davon erwirbt und skaliert.“

Mit der Eröffnung des Verfahrens richtet sich das Management auch an die Unterstützer der vergangenen Jahre. Geschäftsführer Jan Schiermeister betont: „Das ist ein harter Einschnitt. Unser ausdrücklicher Dank gilt der Sono Motors Community, unseren Kunden, Partnern und nicht zuletzt unserem Team. Sie haben Sono Motors über viele Jahre mitgetragen und unsere Pionierarbeit in der Solar Mobility durch ihr Vertrauen und ihre finanzielle Unterstützung überhaupt erst ermöglicht. Wir hoffen sehr, dass diese gemeinsame Arbeit durch eine Übernahme der Technologie eine Fortsetzung im Markt findet.“ Tatsächlich haben aber auch viele in der Community finanzielle Verluste erlitten.

Quelle: Sono Motors | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH