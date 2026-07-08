Nordex erhält von UKA Aufträge über 700 MW für deutsche Windenergieprojekte

Die Nordex Group hat vom Projektentwickler UKA Aufträge über insgesamt rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen 100 Windenergieanlagen der Typen N175/6.X und N163/6.X für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Grundlage sind nach Angaben von UKA erfolgreiche Zuschläge aus den EEG-Ausschreibungen 2025 und 2026.

Nordex liefert 100 Windenergieanlagen für UKA-Projekte

Die Nordex-UKA-700-MW-Aufträge zählen zu den größten Einzelbestellungen für den deutschen Windmarkt in diesem Jahr. Die Ende Juni erteilten Aufträge umfassen insgesamt 100 Windenergieanlagen der Typen N175/6.X und N163/6.X mit einer Nennleistung von jeweils 7 MW. Die Turbinen sind für mehrere Windenergieprojekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen.

Neben der Lieferung der Anlagen umfasst der Auftrag nach Angaben von Nordex auch mehrjährige Service- und Wartungsverträge. Diese sollen den Betrieb der Windenergieanlagen langfristig unterstützen.

EEG-Zuschläge bilden Grundlage für die Projekte

Nach Angaben von UKA basieren die Bestellungen auf Projekten, die in den EEG-Ausschreibungsrunden im August 2025 sowie im Februar 2026 einen Zuschlag erhalten haben. Der Projektentwickler setzt damit einen Teil seiner Projektpipeline um.

Die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG entwickelt Wind- und Photovoltaikprojekte sowie Batteriespeicher. Das Unternehmen erklärte, die aktuellen Bestellungen seien ein weiterer Schritt auf dem Weg, innerhalb eines Kalenderjahres Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 1 GW zu errichten.

Windmarkt profitiert von großen Projektaufträgen

Mit rund 700 MW gehört der Auftrag zu den größten zuletzt bekanntgegebenen Turbinenbestellungen für den deutschen Onshore-Windmarkt. Großaufträge dieser Größenordnung sichern Herstellern eine langfristige Auslastung ihrer Fertigung und zeigen zugleich, dass bezuschlagte Windenergieprojekte zunehmend in die Realisierung übergehen. Für den deutschen Windenergiemarkt sind sie ein Indikator dafür, dass genehmigte Projekte nach erfolgreichen Ausschreibungen nun in die Umsetzungsphase eintreten. Neben der Lieferung der Anlagen gewinnt für Hersteller zunehmend auch das Servicegeschäft an Bedeutung, da langfristige Wartungsverträge über die gesamte Betriebsdauer zusätzliche Erlöse sichern.

Quelle: Nordex SE | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH