Gefahr durch PV-Plug-in-Speicher? Gerichte bestätigen Vertriebsverbote

Foto: Guido Bröer Installation durch Laien ist bei Steckersolargeräten nicht immer empfehlenswert - vor allem wenn ein leistungsstarker Speicher dabei ist.

Den deutschen Markt für Balkonsolaranlagen dominieren mittlerweile leistungsstarke PV-Systeme bis 2.000 Watt Modulleistung mit Plug-in-Speicher, die laut VDE-Norm V 0126-95 nicht von Laien über einen Schuko-Stecker angeschlossen werden dürften. Wie Händler mit möglichen Gefahren der PV-Stecker-Speichersysteme umgehen müssen und dass deren Vertrieb in der jetzigen Form sogar teilweise illegal ist, dazu gibt es jetzt bestätigte Gerichtsurteile. Die Solarthemen-Redaktion hat bei Herstellern von Plug-in-Speichern nachgefragt, wie sie mit den einschlägigen Normen und deren Grauzonen umgehen.