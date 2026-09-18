Gefahr durch PV-Plug-in-Speicher? Gerichte bestätigen Vertriebsverbote 

18.09.2026 / / / /
Steckersolargerät auf rotem Dach mit freiliegenden AnschlusskabelnFoto: Guido Bröer
Installation durch Laien ist bei Steckersolargeräten nicht immer empfehlenswert - vor allem wenn ein leistungsstarker Speicher dabei ist.
Den deutschen Markt für Balkonsolaranlagen dominieren mittlerweile leistungsstarke PV-Systeme bis 2.000 Watt Modulleistung mit Plug-in-Speicher, die laut VDE-Norm V 0126-95 nicht von Laien über einen Schuko-Stecker angeschlossen werden dürften. Wie Händler mit möglichen Gefahren der PV-Stecker-Speichersysteme umgehen müssen und dass deren Vertrieb in der jetzigen Form sogar teilweise illegal ist, dazu gibt es jetzt bestätigte Gerichtsurteile. Die Solarthemen-Redaktion hat bei Herstellern von Plug-in-Speichern nachgefragt, wie sie mit den einschlägigen Normen und deren Grauzonen umgehen.

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