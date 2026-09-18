Stuttgarter Klärwerk erhält Solarfaltdach mit 2,75 MWp

Über den Belebungsbecken des Hauptklärwerks Stuttgart-Mühlhausen entsteht eine 2,75-MWp-Photovoltaikanlage. Das 18.000 Quadratmeter große Solarfaltdach soll ab Januar 2027 Strom für die Abwasserreinigung liefern.

Die Landeshauptstadt Stuttgart lässt das Helioflex-Solarfaltdach über den Belebungsbecken der Biologie Nord errichten. Bauherrin ist die Stadt mit ihrem Tiefbauamt und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung Stuttgart (SES). Die dhp Technology AG übernimmt die technische Realisierung.

Der Bau begann am 8. Juni 2026. Die Anlage entsteht in zwei Bauabschnitten und umfasst 120 bewegliche Faltdachgruppen. Diese bewegen sich auf insgesamt 60 Tragseilen.

Solarstrom fließt direkt in das Klärwerk

Das Hauptklärwerk Stuttgart-Mühlhausen reinigt täglich rund 190.000 Kubikmeter Abwasser und behandelt die dabei anfallenden Rückstände. Die Abwasserreinigung benötigt kontinuierlich Strom. Den Solarstrom kann das Klärwerk direkt für die biologische Abwasserreinigung nutzen. Alternativ lässt er sich über den vorhandenen Mittelspannungsring zu weiteren Verbrauchern auf dem Gelände leiten.

Solarfaltdach wird in den laufenden Betrieb integriert

Die Projektplanung sieht 20 Wechselrichterpositionen sowie DC- und AC-Verbindungen vor. Hinzu kommen Glasfaser- und Steuerleitungen sowie Kabeltrassen für den kundenseitigen Blitzschutz. Die Stahlkonstruktion entsteht unmittelbar an den vorhandenen Becken. Dabei beziehen die Projektpartner auch bestehende Beckenstrukturen in die technische Umsetzung ein. Stützen, Stahlfachwerke, Antriebseinheiten, Trag- und Zugseile sowie die elektrische Infrastruktur müssen aufeinander abgestimmt werden.

Zu den bisherigen und laufenden Arbeiten gehören Bohr- und Verankerungsarbeiten sowie die Montage der Stützen. Hinzu kommen die Vormontage und das Aufrichten der Stahlfachwerke. Außerdem werden Motoren, Zugseilumlenkungen, Kabeltrassen und Generatoranschlusskästen montiert sowie Trag- und Zugseile vorbereitet. Anschließend folgen die Faltdachgruppen und deren elektrische Anbindung.

Inbetriebnahme ist ab Januar 2027 vorgesehen

Am Projekt sind außerdem Peter und Lochner, SSIFT, Weber Ingenieure sowie die Weisske und Partner GmbH beratende Ingenieure beteiligt. Tüfer Gebr. GmbH führt die Bauarbeiten aus, die Good Elektro GmbH übernimmt die Elektroinstallation.

Die Inbetriebnahme ist ab Januar 2027 vorgesehen. Die Photovoltaikanlage ist mit einer installierten Leistung von rund 2,75 MWp geplant. Nach Angaben von dhp Technology wird sie nach ihrer Fertigstellung Deutschlands größtes Solarfaltdach sein.

Quelle: dhp Technology AG | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH