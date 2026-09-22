Das Interesse der Bundesbürger:innen an einer neuen Wärmepumpe ist ungebrochen hoch. In den Monaten Juli und August hat die KfW deutlich mehr Förderanträge bewilligt als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) hat Daten zum KfW-Förderprogramm BEG-Einzelmaßnahmen veröffentlicht. Demnach hat die bundeseigene Förderbank KfW hat im Juli 2026 mehr als 47.000 Heizungsförderungen bewilligt, im August waren es gut 46.000 Anträge (siehe Grafik). Die Daten waren mit Spannung erwartet worden, weil das BMWE im Juli überraschend die Förderung für Wärmepumpen, Solarthermie und Co. gestoppt hatte. Seit dem 21. Juli 2026 sind nun wieder Anträge zu neuen Konditionen möglich. Der Juli übertraf sogar die typische Endjahresrallye im Dezember 2025, was darauf hindeutet, dass viele Menschen noch schnell die alten Förderkonditionen nutzen wollten. Im August kam es aber nicht zu einem Einbruch. Das Interesse, insbesondere an Wärmepumpen, ist ungebrochen hoch. Daran dürften die weiterhin sehr guten Förderkonditionen beitragen.

Mit mehr 44.000 Bewilligungen im Juli und über 43.000 Förderanträgen im August 2026 war die Wärmepumpen-Förderung wiederum das wichtigste BEG-Instrument. Beide Monate haben den Dezember 2025 deutlich übertroffen. Solarthermie und Holzkessel mussten in Juli und August dagegen einen leichten Rückgang im Vergleich zum Juni verzeichnen. Bei der Solarthermie sind es jeweils knapp 300, bei den Holzkesseln jeweils mehr als 2.000 Anträge. Insgesamt sind die Bewilligungen hier aber über das Jahr gesehen sehr stabil. Auch die Förderanträge für Anschlüsse an ein Wärmenetz sind mit jeweils gut 1.000 Bewilligungen weitgehend konstant. Zudem förderte die KfW auch einige wasserstofffähige Heizungen, Brennstoffzellenheizungen und Anschlüsse an ein Gebäudenetz.

Informationen über die neuen Förderbedingungen der BEG-Förderung sind unter diesem Link zu finden.

Quelle: BMWE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH