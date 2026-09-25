IEA-PVPS-Bericht: Globaler Photovoltaik-Ausbau 2025 bei 690 Gigawatt

Das IEA PVPS hat einen neuen Bericht zum globalen Ausbau der Photovoltaik im Jahr 2025 vorgelegt. 60 Prozent der neu installierten Leitung wurde in China zugebaut.

Das Photovoltaic Power Systems Programm (PVPS) der Internationalen Energieagentur (IEA) ihren neuesten Bericht „Trends in Photovoltaic Applications 2026“ veröffentlicht. Aus diesem geht hervor, dass die weltweit kumulierte installierte PV-Leistung bis Ende 2025 nach einem weiteren Jahr starken Marktwachstums 2,96 TW erreicht hat. Im Laufe des Jahres wurden rund 690 Gigawatt (GW) an neuer PV-Leistung installiert. Damit stieg der globale Photovoltaik-Ausbau im Jahr 2025 um 15 % gegenüber 2024 an.

Der Photovoltaik-Ausbau ist somit weiterhin stark, auch wenn das Wachstum moderater ausfiel als während der laut IEA PVPS außergewöhnlichen Expansion der beiden Vorjahre. Sehr niedrige Solarmodul-Kosten und ein anhaltend starker Ausbau in China und anderen wichtigen Märkten stützten das weitere Marktwachstum im Jahr 2025.

China ist mit Abstand der weltweit größte PV-Markt: Im Jahr 2025 hat man dort 415 GW installiert – 16 % mehr als 2024. Das sind rund 60 % der weltweiten Installationen. Indien rückte mit 54 GW auf den zweiten Platz vor, gefolgt von den USA mit 43 GW, Deutschland mit 18 GW und Pakistan mit geschätzten 14 GW.

Gleichzeitig breitete sich der PV-Ausbau geografisch weiter aus. Rund 36 Länder installierten im Jahr 2025 mehr als 1 GW, drei mehr als im Jahr 2024. Die Europäische Union verzeichnete einen Zuwachs von 68 GW, was einem Anstieg von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Globale Photovoltaik-Trends in 2025

Dezentrale Photovoltaik wuchs weiter und erreichte im Jahr 2025 eine Neuinstallationsleistung von 282 GW, gegenüber 228 GW im Jahr 2024.

Der Ausbau der Speicherkapazitäten beschleunigte sich stark. Die jährlichen Zuwächse an Energiekapazität bei Batteriespeichern (BESS) in Europa und den USA stiegen zusammen von 2,9 GWh im Jahr 2020 auf 79 GWh im Jahr 2025, was einer mehr als 25-fachen Steigerung entspricht.

Die Überkapazitäten in der Fertigung hielten an: Die weltweite Solarmodul-Produktion überstieg die jährlichen Installationen, blieb jedoch deutlich unter der verfügbaren Produktionskapazität.

Die N-Typ-Technologie gewann weiter Marktanteile hinzu und machte im Jahr 2025 rund 82 % der für die Zellfertigung verwendeten kristallinen Siliziumwafer aus.

Die PV erreichte eine theoretische weltweite Marktdurchdringung von rund 12 %. Der Bericht schätzt, dass der Photovoltaik-Sektor weltweit etwa 8,2 Millionen Arbeitsplätze sichert. In dieser Größenordnung ist die PV in einer wachsenden Zahl von Märkten keine marginale Stromquelle mehr.

Zusammengenommen zeigen diese Entwicklungen, dass der PV-Sektor weiterhin in sehr großem Umfang wächst, während sich seine Rolle innerhalb der Stromversorgungssysteme weiterentwickelt. Mit zunehmendem Photovoltaik-Ausbau gewinnt die Speicherung und die Integration wachsender Solarstrom-Mengen in die Stromversorgungssysteme zunehmend an Bedeutung.

Der Bericht „Trends in Photovoltaic Applications 2026“ des IEA PVPS liefert umfassende Daten und Analysen zum weltweiten PV-Ausbau, zu Markt- und Branchenentwicklungen, zur Technologie sowie zur sich wandelnden Rolle der Photovoltaik in den Stromnetzen.

Quelle: IEA PVPS | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH