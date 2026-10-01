Neu: Energiekommune 10/26 – Zeitschrift für kommunalen Klimaschutz

+++ E-Mobilität: EmoG-Novelle für Kommunen +++ Wind- und Solarprojekte: Wie können Kommunen mit der Krise umgehen? +++ Der richtige Energiemix für die Fernwärme +++ 87 % Solarwärme für Rüdigheim +++ Heißer Herbst: Novelle von EEG und Netzpaket +++

Die neue Oktoberausgabe 10/26 der Zeitschrift Energiekommune ist erschienen. Energiekommune ist der Infodienst für den lokalen Klimaschutz.

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Dies sind die Schwerpunktthemen der Ausgabe 10/26:

Emog-Novelle: Privilegien fürs E-Auto – von Kommunen wenig genutzt

Das Elektromobilitätsgesetz soll in die Verlängerung gehen. Es ermöglicht Kommunen, für E-Autos Privilegien zu gewähren. Doch kaum eine Stadt oder Gemeinde nutzt bislang den großen Spielraum, den das Gesetz bietet.

EE-Projekte in der Warteschleife

Konnten Kommunen früher davon ausgehen, dass Wind- und Solarparks nach der Genehmigung alsbald gebaut wurden, so gilt das heute aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten nicht mehr in jedem Fall. Die Standortgemeinden müssen damit umgehen – am besten proaktiv.

Die richtige Energie fürs Wärmenetz

Die kommunale Wärmeplanung zeigt Kommunen die Potenziale für eine regenerative Wärmeerzeugung auf. Doch wie wählt man die für einen Ort beste Technologie aus?

Solar-Weltrekord für Rüdigheim

Der mit 87 Prozent höchste Solaranteil in einem Wärmenetz, das zudem ohne Einsatz von Biomasse versorgt wird, macht die „Sonnenwärme Rüdigheim eG“ in Mittelhessen weltweit zum Vorreiterprojekt.

Wärmewende in Hamburg: Wedels letzter Winter

Im kommenden Winter sollen Tiefengeo­thermie und Abwasser erstmals Energie für die kommunalen Wärmenetze der Hansestadt liefern. Sie sollen Kohle und Gas zurückdrängen.