Enercon: Liebherr-Raupenkran für Installation der neuen Windturbine

Der Windenergieanlagen-Hersteller Enercon hat seinen Fuhrpark um einen Raupenkran vom Typ Liebherr LR11000 erweitert. Der moderne Großkran soll bei der Installation des neuen Windturbinentyps E-175 EP5 E2 zum Einsatz kommen.

Enercon baut seine Logistik- und Installationsfähigkeiten aus und investiert gezielt in modernes Großgerät. Für den Aufbau seines neuesten Windturbinentyps E-175 EP5 E2 hat das Unternehmen einen Raupenkran vom Typ Liebherr LR11000 angeschafft. Mit einer maximalen Traglast von 1.000 Tonnen und einer maximalen Hubhöhe von 200m handelt es sich um einen der modernsten und leistungsfähigsten auf dem Markt verfügbaren Großkrane.

„Mit der Investition in modernes Aufbauequipment erhöhen wir unsere Unabhängigkeit von externen Kranverfügbarkeiten“, sagt Hendrik Peterburs, Vice President Enercon Global Logistics. „Enercon-Kunden profitieren von größerer Planungssicherheit und kürzeren Reaktionszeiten, sollte es zu unvorhergesehenen Änderungen kommen.“

Der neue LR11000 ergänzt im Enercon-Fuhrpark die bisherigen sechs Groß- und acht Hilfskrane und einen selbstfahrenden Blade Lifter zum Rotorblatt-Transport über enge Wegstrecken. Enercon hält zudem 5 Standard-Lkw, 16 Schwerlast-Lkw, 5 Begleitfahrzeuge, 14 Tiefbett-, Semi- und Plateau-Auflieger sowie insgesamt 22 Schwerlast-Transportauflieger inklusive spezieller Rotorblatt-Trailer vor. Hinzu kommt ein mit Logistik-Partner Rhenus AG entwickelter Schubleichter zum Transport von E-175 EP5 E2 Rotorblättern auf Binnenwasserstraßen. „Mit diesem umfassenden Spezialequipment im eigenen Logistik-Fuhrpark hat Enercon am Markt ein klares Alleinstellungsmerkmal“, so Peterburs.

Liebherr-Raupenkran für Enercon seit Sommer im Einsatz

Der neue LR11000 wurde im Sommer an Enercon ausgeliefert und ist bereits bei der Installation eines Kundenprojekts in Ostdeutschland im Einsatz. Im Windpark Kakerbeck in Sachsen-Anhalt installiert Enercon mit seiner Hilfe mehrere Windenergieanlagen vom Typ E-160 EP5. Künftig soll der Kran vor allem bei der Installation eines neuen Enercon-Modells zum Einsatz kommen. Mit 175 Meter Rotordurchmesser, einer Nennleistung von 7,0 MW und Nabenhöhen von bis zu 175 Meter gehört die E-175 EP5 E2 zu den größten und leistungsstärksten Onshore-Windturbinen in Europa.

Der Großkran ist für den effizienten Auf- und Abbau auf Windparkbaustellen konzipiert, so dass ein schneller Wechsel zur nächsten Kranstellfläche möglich ist. „Die optimierten Rüstzeiten tragen zu einer hohen Projekt- und Einsatzflexibilität bei“, so Peterburs. Auch die Sicherheitsstandards sollen höchstem Niveau entsprechen. Der LR11000 ist laut Enercon mit modernsten Sicherheits- und Assistenzsystemen ausgestattet, die eine permanente Überwachung relevanter Kranparameter während des Betriebs gewährleisten. Zudem ist er bereits für noch höhere Turmhöhen ausgelegt. „Wir sind mit unserem Spezialequipment somit auch für künftige Anforderungen moderner Windenergieprojekte bestens gerüstet“, sagt Peterburs.

Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH