Hybrider PPA: Sunovis und Statkraft schließen Vertrag

Die Sunovis GmbH und die Statkraft Germany GmbH haben einen hybriden PPA für die Projekte ABS in Sachsen-Anhalt und Harnekop in Brandenburg unterzeichnet. Zusammen umfassen sie 181,9 MWp Photovoltaikleistung sowie Batteriespeicher mit insgesamt 61 MW Leistung und 244 MWh Kapazität. Beide Projekte befinden sich im Bau. Die Inbetriebnahme ist nach Unternehmensangaben für den Zeitraum zwischen […]

Die Sunovis GmbH und die Statkraft Germany GmbH haben einen hybriden PPA für die Projekte ABS in Sachsen-Anhalt und Harnekop in Brandenburg unterzeichnet. Zusammen umfassen sie 181,9 MWp Photovoltaikleistung sowie Batteriespeicher mit insgesamt 61 MW Leistung und 244 MWh Kapazität. Beide Projekte befinden sich im Bau. Die Inbetriebnahme ist nach Unternehmensangaben für den Zeitraum zwischen Ende 2026 und Oktober 2027 geplant.

Statkraft übernimmt die langfristige Stromabnahme und optimiert die Vermarktung der Solarstromerzeugung und der zugehörigen Speicherkapazität. Der Vertrag sieht zunächst eine rein marktbasierte Vermarktung vor. Anschließend kombiniert er einen Festpreis für einen Großteil der Erzeugung mit einer Gewinnbeteiligung für die verbleibenden Strommengen.

Hybrider PPA mit Festpreisen bis Ende 2037

Während der Inbetriebnahme- und Hochlaufphase im Jahr 2027 vermarktet Statkraft den Strom nach Unternehmensangaben ausschließlich marktbasiert mit Gewinnbeteiligung. Die Partner bezeichnen diese Vertragskomponente als Profit-Sharing.

Anschließend soll eine Festpreisvereinbarung einen Großteil des Erzeugungsvolumens bis Ende 2037 abdecken. Für die verbleibenden Strommengen sieht der Vertrag weiterhin eine Gewinnbeteiligung vor. Damit erhält Sunovis für einen Teil der Stromerzeugung langfristig festgelegte Preise. Die Erlöse aus den übrigen Mengen bleiben von der Marktentwicklung abhängig.

Vier-Stunden-Speicher verschieben die Stromabgabe

Die Batteriespeicher sind Statkraft zufolge auf eine Speicherdauer von vier Stunden ausgelegt. Sie ermöglichen, einen Teil des Solarstroms zu einem späteren Zeitpunkt abzugeben. Dadurch erweitert sich das Vermarktungsfenster über die unmittelbare Solarstromerzeugung hinaus. Zudem soll diese Flexibilität das preisliche Risiko hoher gleichzeitiger Solareinspeisung reduzieren. Die Projekte können gespeicherten Strom zu anderen Zeiten anbieten und dadurch auf Preissignale im Großhandel reagieren. Das Projektkonzept verbindet somit Photovoltaik und Batteriespeicherung. Auf der Vertragsseite ergänzen sich langfristige Festpreise und marktbasierte Gewinnbeteiligung.

Langfristige Stromabnahme für Projekte ohne Förderung

Laut Statkraft soll das Vertragsmodell dazu beitragen, Finanzierungen zu sichern. Eine abgeschlossene Projektfinanzierung belegt die Mitteilung jedoch nicht. Die Projekte verbinden einen Bau ohne öffentliche Förderung mit langfristiger Stromabnahme und flexibler Vermarktung.

Quelle: Statkraft Germany GmbH | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH