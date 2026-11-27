Die neue Powerbox von SunenergyXT macht aus einzelnen Plug-and-Play-Batteriespeichern ein dreiphasiges Energiesystem für das ganze Haus. Bei einem Netzausfall schaltet das System automatisch auf die Stromversorgung durch die Batteriespeicher um.

Der Photovoltaik-Anbieter SunenergyXT bringt eine neue Powerbox auf den Markt. Diese erweitert die Anschlussmöglichkeiten für Batteriespeicher bei bestehenden Photovoltaik-Anlagen. Fällt das Netz aus, schaltet das System mit einem separat installierten Netzumschalter (ATS) automatisch um. Dann versorgt es das Haus aus den Speichern, soweit Leistung und Ladung reichen.

Bisher ließen sich höchstens drei 500 Pro Plug-and-Play-Batteriespeicher zusammenschalten, mit insgesamt 7,2 kW Leistung. Wärmepumpen, Herde und Wallboxen arbeiten aber häufig mit höheren Anlaufströmen und Drehstrom. Die Powerbox nimmt deshalb an jedem ihrer drei Speichereingänge bis zu drei Geräte auf und verteilt sie auf alle Phasen des Hausanschlusses. So arbeiten bis zu neun Kopfspeicher zusammen, und die Leistung steigt auf bis zu 21,6 kW. Wer bereits einen Speicherturm betreibt, kann ihn behalten. Der Elektrofachbetrieb schließt die zusätzlichen Türme einfach an der Powerbox an.

Dabei wächst die Kapazität mit: Jeder Kopfspeicher lässt sich mit B500-Erweiterungsspeichern in Schritten von 5 kWh auf bis zu 30 kWh ausbauen. Neun ausgebaute Geräte kommen auf bis zu 270 kWh. Betreiber können ihre Anlagenkapazität so schrittweise erhöhen und die Investition über mehrere Jahre verteilen, anstatt gleich eine große Anlage zu kaufen. SunenergyXT zielt damit auf Einfamilienhäuser mit Wärmepumpe und Wallbox sowie landwirtschaftliche Betriebe, Gewerbetreibende und Standorte ohne Netzanschluss.

Ersatzstrom für das ganze Haus

Ein einzelner Batteriespeicher versorgt bei einem Stromausfall nur die Geräte an seiner Notstromsteckdose. Mit der Powerbox und einem separat installierten automatischen Netzumschalter (ATS) wird daraus eine dreiphasige Ersatzstromversorgung für das ganze Haus. Erkennt das System einen Netzausfall, trennt der Umschalter das Haus vom öffentlichen Netz, und die Powerbox schaltet automatisch auf die Speicher um. Welche Stromkreise man anschließt, legt der Elektrofachbetrieb bei der Planung fest. Wie lange der Strom reicht, hängt vom Ladezustand der Speicher und vom Verbrauch ab.

Eigenes Drehstromnetz, auch ohne Netzanschluss

Wo kein Stromnetz anliegt, etwa in Nebengebäuden und Stallungen, auf der Berghütte oder im Tiny House, bildet die Powerbox mit den Speichern ein eigenes dreiphasiges Netz mit symmetrischem Drehstrom (120 Grad Phasenverschiebung). Zwei CEE-Steckdosen direkt an der Box liefern Drehstrom mit bis zu 21,6 kW und Wechselstrom mit bis zu 7,2 kW. Beide teilen sich dieselbe Gesamtleistung, so lassen sich Werkstattmaschinen, Kompressoren oder Pumpen ohne Netzanschluss betreiben. Auch ein Elektroauto lädt dreiphasig aus dem Speicher mit bis zu 21,6 kW. Die Ladeleistung hängt von Wallbox, Fahrzeug und der Zahl der Speicher ab. Ein Eingang für einen Stromerzeuger ist bereits eingebaut, die Software dafür ist für das erste Halbjahr 2027 geplant.

Betreiber steuern das System über die SunenergyXT-App. Lokal geht es auch, über eine offene Programmierschnittstelle (API) und Home Assistant. Eine dauerhafte Cloud-Verbindung ist nicht nötig. Kompatible Energiemessgeräte erfassen zusätzlich den Verbrauch, und dynamische Stromtarife lassen sich in die Steuerung integrieren.

Planung und Anschluss durch den Fachbetrieb

Die lüfterlose Powerbox wiegt 12,5 kg und wird an die Wand montiert, im Haus oder geschützt im Freien (IP44). Anders als ein Balkonkraftwerk-Speicher kommt die Powerbox dabei nicht an die Steckdose: Ein Elektriker schließt sie fest an die Hausinstallation an. Das dürfen nach der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) nur Netzbetreiber und Unternehmen, die im Installateursverzeichnis eines Netzbetreibers eingetragen sind. Der Installateur plant die Anlage, meldet sie beim Netzbetreiber an und hilft seinem Kunden beim Eintrag ins Marktstammdatenregister. Für Elektrofachbetriebe baut SunenergyXT seit September 2026 ein bundesweites Partnernetz auf.

SunenergyXT stellt die Powerbox auf der Sustainable Solutions Düsseldorf am 2 und 3. Dezember in Halle 14, Stand B6 vor.

Quelle: SunenergyXT | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH